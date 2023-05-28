شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق سيجنال يبتكر طريقة جديدة للتخفى على الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق المراسلة الفورية سيجنال عن ميزة جديدة تمكن المستخدمين من تمويه وجود التطبيق على الهاتف، وذلك عبر تغيير اسم التطبيق وأيقونته.

ووفقًا لما ذكره موقع "aitnews"، أطلق مطورو التطبيق تحديثًا جديدًا للتطبيق على متجر جوجل بلاي ﻷجهزة أندرويد ﻹضافة الميزة الجديدة التي يمكن الوصول إليها من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings، ثم الضغط على المظهر Appearance، ثم اختيار أيقونة التطبيق App Icon، وفي هذه الصفحة سيجد المستخدم أشكالًا مختلفة بديلة ﻷيقونة التطبيق الأصلية (نحو 7 أيقونات إضافية حاليًا)، بالإضافة إلى 4 خيارات أخرى، تحمل أيقونات وأسماءً مختلفة تمامًا، لا علاقة لها بالتطبيق أو شكله أو وظيفته، وهي تجعل التطبيق يبدو على سبيل المثال كتطبيق طقس أو ملاحظات أو أخبار، حتى لا يلفت الأنظار إليه للوهلة الأولى.

وأكد تطبيق سيجنال أن الإشعارات الواردة من التطبيق ستظل كما هي، وستظهر فيها أيقونة التطبيق الافتراضية واسمه الأصلي، لذا فلن يستطيع المستخدم عمل تمويه كامل للتطبيق.

يذكر أن ميزة تخصيص أيقونة واسم التطبيق موجودة حاليًا فقط لهواتف أندرويد، أما نسخة نظام iOS لهواتف آيفون، فلا معلومات متاحة حتى الآن إن كانت ستتوفر أم لا، إذ تضع آبل بعض القيود على خيارات التخصيص في النظام.

وتضيف هذه الخاصية طبقة حماية جديدة للحفاظ على خصوصية التطبيق، علمًا بأن التطبيق يدعم بالفعل العديد من خواص الأمان ومن أهمها ميزة التشفير التام للرسائل والمكالمات، التي تمنع التجسس من أي جهة خارجية.

ويعتبر تطبيق سيجنال واحدًا من أفضل تطبيقات المراسلة الفورية الآمنة، وهو تطبيق مجاني مفتوح المصدر، ولا يقوم بجمع أي نوع من البيانات عن مستخدميه ﻷي سبب، وهو يتبع مؤسسة Signal Foundation، وهي مؤسسة غير ربحية، تعتمد على المنح والتبرعات، من أجل تطوير التطبيق، الذي يُعد – وفقًا للكثيرين – أفضل بديل لواتساب وتيليجرام.