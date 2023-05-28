شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ChatGPT على iPhone فى 8 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح استخدام ChatGPT أكثر ملاءمة لأن روبوت الدردشة AI يأتي الآن في شكل تطبيق، وهذا يعنى أنك لن تضطر بعد الآن إلى الوصول عبر متصفح، يمكنك ببساطة تنزيل التطبيق واستخدامه، وفقًا لما ذكره تقرير indiatoday.

ومع ذلك، فإن هذا المرفق متاح فقط لمستخدمي iPhone، وسيتعين على مستخدمي Android الانتظار لبضعة أيام أخرى للوصول إلى تطبيق ChatGPT، وكانت الهند واحدة من بين العديد من البلدان التي قررت OpenAI إطلاق تطبيقها، في حين أنه يمكن أن يكون هناك إيجابيات وسلبيات لإمكانية الوصول إلى chatbot بسهولة ، سيتعين عليك أولاً تعلم كيفية استخدام التطبيق.

وإذا لم تكن على دراية بـ ChatGPT حتى الآن، فمن المهم أن تعرف أنه روبوت محادثة AI يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك إنشاء نص وترجمة اللغات وكتابة أنواع مختلفة من المحتوى الإبداعي والإجابة على أسئلتك بشكل إعلامي. لقد نجح في حل بعض أصعب امتحانات القبول، ما جعل الناس يقلقون بشأن تقدمها.

لذلك إذا كان لديك جهاز iPhone، فيجب عليك تنزيل التطبيق على الفور.

1 انتقل إلى متجر التطبيقات على جهاز iPhone الخاص بك.

2 ابحث في ChatGPT في متجر التطبيقات.

3 - هناك العديد من التطبيقات المزيفة على ChatGPT، قم بتنزيل التطبيق من OpenAI. لأن هذا هو الشيء الأصيل.

4 - بمجرد تنزيل التطبيق، سيُطلب منك تسجيل الدخول.

5 - قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Gmail أو معرف Apple الخاص بك.

6 - بمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم الترحيب بك برسالة مرحبًا.

7- تبدو نافذة الدردشة تشبه إلى حد كبير نافذة تطبيق المراسلة.

8- يمكنك الاستمرار في كتابة استفساراتك والحصول على إجابات لها.

جدير بالذكر، إذا كنت تتوقع نافذة جديدة لمحادثة جديدة ، فأنت بحاجة إلى معرفة أن كل شيء سيكون مستمرًا بمعنى أنه يمكنك متابعة محادثات مختلفة في نفس الدردشة.