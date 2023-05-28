شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف تلقى تسلا آلاف الشكاوى حول الطيار الآلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة Handelsblatt الناطقة بالألمانية إنها تلقت 100 جيجابايت من البيانات من "عدة مخبرين" داخل تسلا، مما يوضح كيف تلقت الشركة آلاف الشكاوى حول ميزات الطيار الآلي على مدار السنوات الماضية.

وفقًا لـ Jalopnik، احتوت المجموعة على 23000 ملف داخلي، مع شكاوى منذ عام 2015 وحتى مارس 2022.

خلال تلك الفترة الزمنية، ورد أن صانع السيارات تلقى 2400 تقرير حول مشكلات التسريع الذاتي و 1500 حالة حول مشاكل وظيفة المكابح بحسب موقع Engadget.

تضمنت هذه الأخيرة 139 شكوى حول الفرملة الطارئة غير المقصودة و 383 شكوى حول التوقفات الوهمية من تحذيرات الاصطدام الكاذبة.

علاوة على ذلك ورد أن الملفات تضمنت أكثر من 1000 تقرير حوادث وجدول من 3000 حادث حيث أعرب السائقون عن مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن نظام مساعدة السائق في تسلا.

بينما حدثت معظم الحوادث المبلغ عنها في الولايات المتحدة، جاءت بعض الشكاوى من مالكيها في أوروبا وآسيا.

قالت Handelsblatt إنها اتصلت بالعشرات من العملاء من الملفات لتأكيد تقاريرهم، وتمكن البعض حتى من مشاركة مقاطع الفيديو مع المنشور.

بصرف النظر عن احتوائها على تفاصيل حول آلاف الشكاوى المتعلقة بالسلامة، ورد أن الملفات تضمنت تعليمات للموظفين حول كيفية التواصل مع العملاء.

على ما يبدو، تم إخبارهم بعدم نسخ ولصق تقارير الحوادث على البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية وعدم ترك المعلومات كتسجيل للبريد الصوتي. يمكنهم فقط نقل المعلومات شفهيًا إلى العملاء.

في رسالة تشرح سبب قرار المنشور نشر معلومات من ملفات تسلا ، قال سيباستيان ماتيس، رئيس تحرير هاندلسبلات، إن فريقًا مكونًا من 12 شخصًا قام بفحص الملفات وتقييمها على مدار ستة أشهر. "البيانات ترسم صورة رائد السيارات الكهربائية الذي يبدو أنه يعاني من مشاكل تكنولوجية أكبر بكثير مما كان معروفًا في السابق. مع الطيار الآلي ، على سبيل المثال تحتوي ملفات Tesla على آلاف التقارير حول التعقيدات في أنظمة مساعدة السائق.