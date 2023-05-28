شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن أجهزة آيفون القادمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المحتمل أن تعلن شركة آبل عن هواتف آيفون 2023 الخاصة بها في سبتمبر من هذا العام، كما من المتوقع إطلاق سلسلة آيفون 16 في نفس الوقت تقريبًا من العام المقبل.





إليك كل ما نعرفه عن أجهزة آيفون القادمة

ذكرت MacRumors أن طرازات آيفون 16 برو ستأتي بشاشات ضخمة حيث تخطط آبل لتغيير أحجام الشاشة لـ 2024 آيفون، وفقًا للتفاصيل التي كشف عنها روس يونج، المؤسس المشارك لشركة Display Supply Chain Consultants.

وادعى المصدر المذكور أن طراز آيفون 16 برو وماكس سيحتوي على 6.3 بوصة و 6.9 بوصة على التوالى.

ومن المحتمل أن تكون هذه لوحات OLED لأن آبل كانت تقدم نفس الشيء مع معظم موديلاتها.

وبالمقارنة يشتمل آيفون 14 برو و آيفون 14 برو ماكس الحاليان على شاشتي 6.1 بوصة و 6.7 بوصة على التوالي.

يشار إلى أن آبل لا تخطط للتغيير لإجراء تغييرات على العرض لسلسلة آيفون 15 وأن 2023 وآيفون ستحتفظ بنفس اللوحات القديمة التي شوهدت على أجهزة العام الماضى.

وبقية التفاصيل حول سلسلة آيفون 16 غير معروفة، لكن يمكننا إلقاء نظرة على آيفون 15 حيث أن التسريبات رسمت بالفعل صورة جيدة لما يمكن أن نتوقعه من أجهزة آيفون لهذا العام.

ومن المتوقع أن يحزم جهاز آيفون 15 وطرازه بلس مجموعة شرائح Apple Bionic A16 ، في حين أن طرازات برو ستأتي مع شريحة A17 الجديدة أسفل الغطاء.

وتشير بعض تقارير أن جميع الطرز تحتوي على منفذ USB من النوع C بدلاً من منفذ Lightning الخاص بشركة آبل.

ويُذكر أن جميع الأجهزة ستتميز بميزة Dynamic Island الجديدة للشركة، والتي تم تقديمها فقط على طرازات آيفون 14 برو. هذا يعني أننا قد نرى تصميم الشاشة المثقوبة في جميع الوحدات.

ومن المتوقع أيضًا أن تقدم آبل وحدة بطارية أكبر مع الطرز الأحدث وتحسين أفضل للبطارية.

و من المحتمل أن يتم شحن سلسلة آيفون 15 مع نظام التشغيل iOS 17.

وتشير التسريبات أن الطرز القياسية تحصل على ترقية كبيرة في قسم الكاميرا.

كما يمكن أن يشتمل إعداد الكاميرا الخلفية على مستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل بدلاً من كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل شوهدت في الطرز السابقة.

كذلك لن تحتوي الإصدارات العادية على كاميرا تليفوتوغرافي مثل موديلات Pro لأن هذا شيء سيبقى مقصورًا على الموديلات المتطورة، حسب التسريبات.

تميل طرز Pro إلى الحصول على مستشعرات أكبر للحصول على إخراج أفضل للتصوير الفوتوغرافي.