تكنولوجيا: ابل لن تجري تغيير على الشاشة والكاميرة الرئيسية في iPhone 15 Pro Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل مواصفات سلسلة iPhone 15 المرتقبة من ابل، وتشير أحدث التسريبات إلى أن ابل لا تخطط لإجراء تغييرات على تقنية الشاشة ومواصفات الكاميرة الرئيسية في هاتف iPhone 15 Pro Max.

كانت التسريبات السابقة قد سلطت الضوء على التغييرات المتوقعة في تصميم ومواصفات أعلى إصدار من السلسلة القادمة Pro Max.

ولقد أشارت بعض التسريبات إلى أن هاتف iPhone 15 Pro Max يضم كاميرة رئيسية جديدة مع مستشعر Sony IMX903 بحجم 1 إنش، بينما جاءت أحدث التسريبات لتؤكد على أن هاتف iPhone 15 Pro Max يأتي بنفس الكاميرة الرئيسية المقدمة في الإصدار الحالي iPhone 14 Pro Max.

ومن المتوقع وفقاً لهذه التفاصيل أن يضم الهاتف مستشعر رئيسي IMX803 بدقة 48 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.28.

أيضاً أشارت التسريبات الجديدة إلى أن ابل تقدم iPhone 15 Pro Max بنفس تقنية الشاشة المقدمة في iPhone 14 Pro Max لذا لن يطرأ أن تغيير على نسبة السطوع في الشاشة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف 15 Pro Max يختلف في حجم الشاشة عن 14 Pro Max، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بإرتفاع أقل للشاشة 159.8مم مقارنة بالإصدار السابق المميز بإرتفاع 160.7 مم، كما يتميز الإصدار الجديد بإتساع 76.7مم أي أقل إتساع من 14 Pro Max الذي تميز بإتساع 77.6مم.

يذكر أن التقارير التي نشرت حتى الآن أكدت على خطط ابل لدعم هاتف iPhone 15 Pro Max بكاميرة periscope telephoto والتي تقدم حصرياً في هذا الإصدار، وتعزز التكبير البصري حتى 6 مرات.

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