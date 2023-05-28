تكنولوجيا: سلسلة Realme 11 Pro تنطلق في السوق الهندي في 8 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لإطلاق سلسلة هواتف Realme 11 Pro في عدد من الأسواق الجديدة قريباً، ولقد حددت الشركة يوم 8 من يونيو لإطلاق الهواتف في السوق الهندي.

كانت Realme قد أطلقت سلسلة Realme 11 Pro في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، ومن جديد تستعد الشركة للتوسع بالسلسلة الجديدة التي تنطلق للسوق الهندي والتي ظهرت بالفعل في موقع Flipkart.

ولقد شارك التفاصيل الجديدة “Sudhanshu Ambhore” على منصة تويتر، حيث أكد على أن هواتف Realme 11 Pro 5G تنطلق في الحدث القادم مع سماعة Realme Buds Air 5 Pro اللاسلكية.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Realme 11 Pro يتوفر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في النموذج الرئيسي، أيضاً يتوفر نموذج أخر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، بينما يأتي أعلى نموذج بذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Realme 11 Pro Plus باثنان من النماذج فقط، حيث يتميز النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، ويتميز النموذج الأعلى بذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

يذكر أن هواتف Realme 11 Pro تتميز بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، ويدعم الهاتفين رقاقة معالج Dimensity 7050.

أيضاً تأتي الكاميرة الرئيسية في إصدار 11 Pro بدقة 100 ميجا بيكسل مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم هذا الإصدار كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويتميز 11 Pro Plus بكاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

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