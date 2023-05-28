تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول الذاكرة والسعة التخزينية في هاتف سوني Xperia 1 V

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني خلال الفترة الماضية عن هاتف Xperia 1 V دون أن تقدم تفاصيل واضحة حول الذاكرة في هذا الإصدار، واليوم تكشف تفاصيل جديدة عن مواصفات الذاكرة والسعة التي تدعم هذا الإصدار.

جاءت التفاصيل الجديدة حول مواصفات الذاكرة في هاتف Xperia 1 V اليوم عبر “ZACKBUKS”، حيث أكد على أن الهاتف يضم ذاكرة عشوائية LPDDR5X وسعة تخزين UFS 4.0.

ولقد أوضحت شركة Micron أن معايير LPDDR5X في الذاكرة تدعم نقل بيانات بسرعة 8.533 جيجابت في الثانية وهو آداء أسرع بنسبة 33% مقارنة بذاكرة LPDDR5 التي تدعم سرعة 6.4 جيجابت في الثانية.

كما تدعم ذاكرة LPDDR5X الهاتف في إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 24% لذا يأتي Xperia 1 V بآداء وإستجابة أسرع مع عمر أطول للبطارية.

ولا يختلف الحال مع معايير UFS 4.0 في السعة التخزينية المقدمة في هاتف Xperia 1 V، والتي تعمل على دعم الهاتف بسرعة قراءة بيانات 4200 ميجابايت / ثانية، وسرعة كتابة 2800 ميجابايت / ثانية.

يذكر أن سوني أكدت في إعلانها عن هاتف Xperia 1 V على المميزات التي تعزز بها النظام في هذا الإصدار.

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