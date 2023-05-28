تكنولوجيا: ميزة At a Glance بهواتف Google Pixel ستبدأ في عرض تحديثات Ridesharing

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت ميزة Ridesharing تحت قيد الإعداد لبعض من الوقت، والآن بدأ ظهور خيار “Ridesharing” على أجهزة Pixel الفعلية. يمكن تفعيل هذه الميزة ضمن إعدادات At a Glance الرئيسية، ويمكنك رؤية جملة “عرض حالة رحلتك” مكتوبة.

سيُظهر مدى بُعد السيارة عن موقعك على شاشة قفل Pixel بهدف توفير الوقت من الاضطرار إلى فتح التطبيق أو مركز الإشعارات لنفس المعلومات. ويتم دعم كل من Uber و Lyft ضمن ميزة “Ridesharing” الجديدة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لعمليات التبديل في قائمة At a Glance الرئيسية إلى 10، مع المزيد في الطريق إذا كانت الشائعات والتسريبات حقيقية. يتضمن بعضها الكشف والتحذير من الأصوات العالية التي يحتمل أن تكون ضارة بالسمع، كما يتم عرض جداول المطار وغيرها من المواصلات العامة.

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