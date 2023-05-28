تكنولوجيا: هاتف غامض من سامسونج يظهر على منصة GeekBench مع معالج Exynos 2300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد سمعنا مؤخرًا تفاصيل حول الهاتف الرائد القادم من سامسونج والذي يحمل معالج Exynos 2400، ولكن يبدو أن الشركة الكورية تعمل أيضًا على هاتف بمعالج Exynos 2300 على الأرجح.

آخر ما سمعناه عن معالج Exynos 2300 إنه يهز إعدادًا غريبًا لوحدة المعالجة المركزية ذات 9 نوى، بما في ذلك نواة أساسية واحدة من Cortex-X3 تم تسجيلها بسرعة استجابة تصل إلى 3.09 جيجاهرتز، وأربعة أنوية Cortex-A715 تعمل بسرعة استجابة 2.65 جيجاهرتز وأربعة أنوية Cortex -A510 بسرعة استجابة 2.1 جيجا هرتز.

وظهرت الآن شريحة بتكوين 1 + 4 + 4 متشابهة جدًا في جهاز سامسونج غامض على منصة GeekBench، وظهر الهاتف برقم طراز SM-S919O. في حين أن ترددات وحدة المعالجة المركزية التي تم الإبلاغ عنها لا تتطابق مع الترددات المتوقعة، فإن هذا أمر طبيعي جدًا لأجهزة ما قبل الإنتاج.

يعد التكوين الأساسي الفعلي أكثر إخبارًا ويشير إلى شريحة غير معلن عنها حاليًا، بالنظر إلى أن معالج Exynos 2200 يستخدم تكوين 1 + 3 + 4، بينما من المتوقع أن يجلب معالج Exynos 2400 تكوين 1 + 2 + 3 + 4 مع أنوية Cortex-X4.

الشيء الآخر الوحيد الذي نعرفه عن معالج Exynos 2300 المزعوم هو أنه سيستخدم شبه تصميم يعتمد على بنية RDNA2lk من AMD لوحدة معالجة الرسومات الخاصة به.

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