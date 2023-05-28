شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تغلق خدمة تدفق الصور My Photo Stream والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل أنها بصدد إغلاق خدمة تدفق الصور My Photo Stream بحلول يوم 26 يوليو المقبل، ونصحت المستخدمين الذين يعتمدون على هذه الخدمة بالانتقال إلى خدمة “صور آي كلاود iCloud Photos” قبل ذلك التاريخ.

وتتيح خدمة تدفق الصور My Photo Stream رفع الصور وتخزينها بشكل مؤقت لمدة 30 يومًا على حساب آي كلاود الخاص بالمستخدم، وإتاحة الوصول إليها من جميع الأجهزة الأخرى الخاصة بالمستخدم، سواءً كانت أجهزة محمولة مثل آيفون أو آيباد، أو أجهزة الحاسوب، وفقاً لموقع aitnews.

وقدمت آبل الخدمة للجمهور بشكل مجاني، لتتولى رفع أحدث الصور (باستثناء الصور الحية Live Photos) بحيث يمكن عرضها على أجهزة أخرى للمستخدم، بحد أقصى 1000 صورة.

يُذكر أن الصور التي تُرفع عبر تلك الخدمة، لا تُحتسب من المساحة التخزينية في حساب آي كلاود الخاص بالمستخدم، لذا فقد كان يعتمد عليها كثير من المستخدمين.

وتخطط آبل لجعل كافة المستخدمين ينتقلون إلى خدمة صور آي كلاود iCloud Photos‌، كما سيجري رفع الصور إلى خدمة تدفق الصور My Photo Stream وستبقى عليها لمدة 30 يومًا، أو حتى موعد الإغلاق.

ولا يُخشى على الصور المخزنة على الخدمة من الحذف، ﻷنها سوف تكون موجودة على أحد أجهزة آبل المختلفة بجودتها الأصلية عند الإغلاق، وتنصح آبل المستخدمين بضرورة حفظ الصور من الخدمة على الجهاز الذي يودون استعراض الصور عليه بشكل دائم.

ولحفظ الصور من الخدمة على هاتف آيفون أو جهاز آيباد، يقوم المستخدم بفتح تطبيق الصور Photos، والذهاب إلى ألبوم تدفق الصور My Photo Stream، ثم الضغط على زر مشاركة الصورة لحفظها على الجهاز.

وتقترح آبل على المستخدمين تفعيل خدمة صور آي كلاود iCloud Photos على أجهزتهم، حيث تتيح لهم رفع الصور ومقاطع الفيديو بالجودة الكاملة حتى 5 جيجابايت مجانًا (يمكن شراء سعة إضافية باشتراك شهري)، مع إمكانية الوصول إليها من أي جهاز آخر باستخدام حساب آبل.