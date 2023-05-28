تكنولوجيا: رصد هاتف Motorola Razr 40 المزعوم على قاعدة بيانات Geekbench و 3C ليتم الكشف عن التفاصيل الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الأول من يونيو، ستعلن شركة موتورولا عن هاتف Motorola Razr 40 Ultra، وهو هاتف صدفي مليء بالمواصفات. وزعمت بعض التقارير أن الشركة تخطط أيضًا لإطلاق هاتف Motorola Razr 40 مع طراز Ultra.

تسربت العديد من التقارير بالفعل عن مواصفات طراز Ultra، لكن لم يكشف أي منها عن أي شيء بخصوص الطراز القياسي. ومع ذلك، أكدت صور الهاتف التي ظهرت في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيكون نسخة بسيطة من إصدار Ultra. وقبل الإطلاق المتوقع، ظهرت تفاصيل الهاتف على قوائم Geekbench و 3C.

وكما يتضح من الصور، ظهر هاتف موتورولا جديد برقم الطراز XT2323-3 في قواعد بيانات Geekbench ومنصة شهادات 3C الصينية. من المتوقع أن يكون هذا الجهاز هو Motorola Razr 40 القادم. وكشفت هذه القوائم عن التفاصيل الأولى لمواصفات الجهاز.

وفقًا لقائمة Geekbench، سيتم تجهيز Motorola Razr 40 بشريحة من كوالكوم. تكشف تفاصيل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات (من خلال كود المصدر) التي ظهرت على Geekbench أن Razr 40 سيتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 7 Gen 1 و 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

يمكن رؤية الجهاز يعمل بنظام Android 13 OS. في الاختبار أحادي النواة لـ Geekbench، حيث سجل 1019 نقطة و 2545 نقطة في الاختبار متعدد النواة. تكشف قائمة 3C، أن الجهاز قد يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

كما كشفت صور Razr 40 التي ظهرت في وقت سابق من هذا الشهر أن تصميمه سيكون مشابهًا لإصدار Ultra. ومع ذلك، فإن الاختلاف هو أن الإصدار القياسي سيحتوي على شاشة أصغر. وكشفت ايضًا التصاميم المسربة أن الهاتف سيأتي باللون الأرجواني والأخضر والأبيض.

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