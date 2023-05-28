شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعذر الاتصال ببعض أقمار الصاروخ الكورى الجنوبى بعد إطلاقها إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن المحطات الأرضية لم تستطع الاتصال ببعض الأقمار التي حملها صاروخ Nuri إلى الفضاء، وأشارت الوزارة إلى أن المحطات الأرضية تمكنت من الاتصال بـ 5 أقمار من أصل 8 حملها الصاروخ إلى مدارات الأرض، وتحاول سلطات جمهورية كوريا الاتصال بالأقمار الثلاثة الأخرى الشاردة.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، وصلت الإشارة الأولى من القمر الصناعي الرئيسي NEXTSat-2 إلى محطة أرضية في أنتاركتيكا، اتصل القمر بمحطة في كوريا الجنوبية، وتمكن القمر من تكوين اتصال ثنائي الاتجاه سبع مرات، وتبعا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات الكورية الجنوبية فإن القمر المذكور يعمل بشكل طبيعي.

وتمكن من الاتصال بالمحطات الأرضية أيضا قمران من أقمار SNIPE التي أطلقت من على متن الصاروخ، والمطورة من قبل المعهد الكوري الجنوبي للفلك وعلوم الفضاء، واتصل بالمحطات أيضا قمران صغيران حملهما الصاروخ، وكانت قد طورتهما شركات اتصالات خاصة.