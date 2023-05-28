شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه AGI؟.. كيف يمكن لهذا النوع من الذكاء الاصطناعى استبدال البشر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صُدم الباحثون في Microsoft عندما علموا أن GPT-4، النموذج اللغوي الأكثر تقدمًا في ChatGPT حتى الآن، يمكنه التوصل إلى حلول ذكية للألغاز، حتى إنه أخبر أحد هؤلاء الباحثين موقع Wired، أنه فوجئ بعد أن حصل على GPT-4 لرسم وحيد القرن بلغة تشفير غامضة.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، اقترحت دراسة أخرى أن الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي يمكنها تشغيل مدينتهم الافتراضية بتدخل بشري ضئيل، وقد تقدم هذه القدرات لمحة عما يسميه بعض الخبراء الذكاء العام الاصطناعي أو AGI، وهو قدرة التكنولوجيا على تحقيق قدرات بشرية معقدة مثل الفطرة السليمة والوعي.

وفي حين أن خبراء الذكاء الاصطناعي الذين تحدثوا إلى Insider منقسمون حول الشكل الذي سيبدو عليه الذكاء الاصطناعي العام حقًا، فإنهم يتفقون على أنه يتم إحراز تقدم نحو شكل جديد من الذكاء.

يعرف إيان هوجارث، الباحث المشارك لتقرير "حالة الذكاء الاصطناعي" السنوي والمستثمر في العشرات من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي"، الذكاء الاصطناعي العام بأنه ذكاء اصطناعي يتكون من "كمبيوتر فائق الذكاء يتعلم ويتطور بشكل مستقل ويفهم السياق دون الحاجة إلى تدخل بشري.

ويمكن للتكنولوجيا مع الذكاء الاصطناعي العام أن تطور إحساسًا بالذات و "تكون قوة خارجة عن سيطرتنا أو فهمنا".

وقال أحد باحثي AGI، أن AGI لديه القدرة على أن يبدو مثل الروبوت القاتل في فيلم الخيال العلمي لعام 2023 "M3GAN"، حيث ترفض دمية تعمل بالذكاء الاصطناعي إيقاف تشغيلها عندما يُطلب منها ذلك، وتتظاهر بالنوم وتطور عقدة أخلاقية خاصة بها.

لكن توم إيفريت، باحث السلامة AGI في DeepMind، قسم الذكاء الاصطناعي في Google، يقول إن الآلات لا يجب أن يكون لديها إحساس بالذات لكي تتمتع بذكاء فائق.

قال إيفريت لـ Insider: "أعتقد أن أحد أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا هو أن الوعي شيء ضروري للذكاء، ولا يلزم أن يكون النموذج الذي يكون" مدركًا لذاته شرطًا لمطابقة هذه النماذج أو زيادتها للذكاء على مستوى الإنسان."

يعد الذكاء الاصطناعي العام بمثابة أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكنها حل أي مهمة معرفية أو بشرية بطرق لا تقتصر على كيفية تدريبهم، ومن الناحية النظرية، يمكن للذكاء الاصطناعي العام أن يساعد العلماء على تطوير علاجات للأمراض، واكتشاف أشكال جديدة من الطاقة المتجددة، والمساعدة في "حل بعض أعظم ألغاز البشرية.