علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: شريط جانبي جديد على Chrome يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في متصفحهم

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل عن شريط جانبي جديد لمتصفح Chrome سيسمح للمستخدمين بتخصيص شكل وأسلوب متصفحهم. وعلى ما يبدو، يتضمن الشريط الجانبي الجديد مجموعة متنوعة من الخيارات، بما في ذلك القدرة على تغيير صورة الخلفية والموضوع والألوان.

للوصول إلى الشريط الجانبي الجديد، قم بفتح علامة تبويب جديدة في Chrome وانقر على رمز “تخصيص Chrome” في الركن الأيمن السفلي.

سيتم فتح الشريط الجانبي على الجانب الأيمن من الشاشة. والخيار الأول في الشريط الجانبي هو صورة الخلفية. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الصور، بما في ذلك المناظر الطبيعية والمناظر البحرية والفن التجريدي، ويمكنك أيضًا تحميل صورتك الخاصة. الخيار التالي هو الموضوع. يقدم Chrome مجموعة متنوعة من السمات، بما في ذلك Classic Chrome وألوان Chrome والمناظر الطبيعية.

يمكنك أيضًا إنشاء المظهر الخاص بك. الخيار الأخير في الشريط الجانبي هو الألوان. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الألوان، بما في ذلك الأزرق والأحمر والأخضر والبرتقالي. يمكنك أيضًا إنشاء نظام الألوان الخاص بك.

بمجرد إجراء التغييرات، انقر فوق الزر “حفظ”. سيتم تطبيق التغييرات الخاصة بك على الفور. يعد الشريط الجانبي لـ Chrome الجديد طريقة رائعة لتخصيص شكل وأسلوب متصفحك، ومن خلال مجموعة متنوعة من الخيارات للاختيار من بينها، يمكنك إنشاء متصفح Chrome يعكس أسلوبك الشخصي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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