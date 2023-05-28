تكنولوجيا: Windows 11 سيضيف قريبًا دعم ملف RAR الأصلي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت أن نظام Windows 11 سيشمل قريبًا دعمًا أصليًا لملفات RAR، ويمثل هذا التطور تغييرًا مهمًا لأنه يلغي متطلبات المستخدمين للاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث مثل WinRAR للتعامل مع ملفات RAR. سيوسع نظام التشغيل الجديد أيضًا دعمه لتنسيقات ضغط الملفات الشائعة الأخرى مثل ZIP و 7-Zip و tar و gz.

لطالما تم تفضيل ملفات RAR لقدراتها الفعالة لضغط الملفات، مما يجعلها مثالية لمشاركة الملفات الكبيرة وإنشاء نسخ احتياطية. ومع ذلك، حتى الآن، يفتقر Windows إلى الدعم المدمج لهذا التنسيق، مما يستلزم تثبيت برامج إضافية.

مع دعم RAR الأصلي القادم في Windows 11، سيتمكن المستخدمون من فتح ملفات RAR واستخراجها دون الحاجة إلى أي أدوات أو أدوات مساعدة خارجية. ستعمل هذه الطريقة المبسطة على تبسيط مشاركة الملفات والنسخ الاحتياطي للبيانات، وفي النهاية، سيتم توفير مساحة تخزين قيّمة على أجهزة المستخدمين.

قد يكون لإدخال دعم RAR الأصلي في Windows 11 آثار على برامج ضغط الملفات التابعة لجهات خارجية، وخاصة WinRAR. نظرًا لأن المستخدمين يمكنهم الآن إدارة ملفات RAR مباشرة داخل نظام التشغيل، فقد يتضاءل الطلب على التطبيقات الخارجية مثل WinRAR. ومع ذلك، قد لا يزال بعض المستخدمين يفضلون الميزات المتقدمة التي توفرها برامج الجهات الخارجية، خاصة لمتطلبات إدارة الملفات الأكثر شمولاً.

بينما لم يتم الكشف عن جدول زمني محدد لتنفيذ دعم RAR في Windows 11، يشير الاختبار المستمر إلى أنه سيتم طرح الميزة قريبًا. وبمجرد التنفيذ، سيتمكن مستخدمو Windows 11 من فتح المجلدات واستخراجها وضغطها بسهولة باستخدام تنسيق RAR مباشرة داخل نظام التشغيل.

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