تكنولوجيا: نظارة Meta Quest 3 تأتي بتصميم ومواصفات جديدة لمنافسة Apple Reality

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Meta خلال الفترة القادمة للأسواق نظارة الواقع الإفتراضي Meta Quest 3، ولقد أوضحت أحدث التقارير أن نظارة Quest 3 تواجه منافسة كبيرة من إصدار ابل.

تستعد شركة ابل لإطلاق نظارة Apple Reality التي تجمع بين دعم الواقع الإفتراضي والواقع المعزز، والتي تتوفر في الوقت الراهن كنموذج أولي للمعاينة من قبل المطوريين قبل الإنتاج الضخم.

ولقد كشفت التسريبات عن بعض من المواصفات المتوقعة لنظارة Quest 3 التي تتميز بتصميم باللون الرمادي، والتي تضم Snapdragon XR2.

ويتميز الجيل الثالث من نظارة Meta Quest بتصميم أخف وأنحف من إصدار الشركة الحالي، مع طرف مقوى لشريط الرأس، كما تأتي Quest 3 بنفس المواصفات المميزة لنظارة Quest 2 في منافذ الإدخال والإخراج، إلا أن الإصدار الجديد يضم عجلة لضبط المسافة الفاصلة بين الحدقتين.

ويؤكد التقرير على أن Meta تقدم الإصدار الجديد بتصميم يدعم الواقع المختلط على غرار إصدار ابل، على أن تتضمن اللوحه الأمامية ثلاثة من المستشعرات صغيرة الحجم على عكس واجهة إصدار الشركة السابق.

وتضم اثنان من الفتحات مستشعرات كاميرة RGB مع ترقية لمواصفات الكاميرة مقارنة بإصدار الشركة السابق Quest 2، ومن المتوقع أن تضم الفتحة الثالثة مستشعر عمق.

وتواجه Quest 3 منافسة كبيرة من إصدار ابل Apple Reality التي تتضمن تقنيات متطورة تشمل تتبع حركة العين والرأس، وهي مواصفات تغيب عن إصدار Quest 3 المرتقب.

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