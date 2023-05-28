شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تحذف 1.4مليون منشور على وسائل التواصل الاجتماعى من حسابات "الإعلام الذاتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين إن 1.4 مليون منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قد تم حذفها بعد تحقيق استمر شهرين في معلومات مضللة مزعومة، وتربح غير قانوني، وانتحال هوية مسؤولين حكوميين، من بين "مشاكل واضحة" أخرى.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC) في بيان إنها أغلقت 67 ألف حساب على وسائل التواصل الاجتماعي وحذفت مئات الآلاف من المنشورات بين 10 مارس و 22 مايو كجزء من حملة "تصحيح" أوسع.

ومنذ عام 2021، استهدفت الصين مليارات من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لـ "تنظيف" فضاءها الإلكتروني وتسهيل السيطرة على السلطات.

واستهدفت أحدث حملة قمع حسابات على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة بما في ذلك WeChat وDouyin و Weibo التي تندرج تحت فئة "وسائل الإعلام الذاتية"، وهو مصطلح يشير على نطاق واسع إلى الحسابات التي تنشر الأخبار والمعلومات ولكن لا تديرها الحكومة أو الدولة- موافقة.

كثيرا ما تعتقل بكين حسابات المواطنين والمراقبين لنشرها أو مشاركتها معلومات واقعية تعتبر حساسة أو منتقدة للحزب الشيوعي أو الحكومة أو الجيش، خاصة عندما تنتشر مثل هذه المعلومات على نطاق واسع.

من بين 67000 حساب تم إغلاقها نهائيًا، تم حذف ما يقرب من 8000 حساب "لنشر أخبار مزيفة وإشاعات ومعلومات ضارة"، وفقًا لـ CAC.

تلقى حوالي 930 ألف حساب آخر عقوبات أقل صرامة، من حذف جميع المتابعين إلى تعليق أو إلغاء امتيازات جني الأرباح.

في حملة منفصلة، أغلقت الهيئة التنظيمية مؤخرًا أكثر من 100000 حساب يُزعم أنها تحرف مذيعي الأخبار ووكالات الإعلام لمواجهة صعود التغطية الإخبارية المزيفة عبر الإنترنت بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب يوم الجمعة إن حملتها الأخيرة استهدفت ما يقرب من 13 ألف حساب عسكري مزيف بأسماء مثل "قيادة الجيش الأحمر الصيني، وقوة مكافحة الإرهاب الصينية" و"قوة الصواريخ الاستراتيجية".

تم استهداف حوالي 25000 حساب آخر لانتحال صفة المؤسسات العامة ، مثل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية ومعاهد البحوث التي تديرها الدولة.

تمت معاقبة ما يقرب من 187000 بسبب انتحال صفة شركات وسائل الإعلام الإخبارية ، بينما يُزعم أن أكثر من 430.000 قدموا مشورة مهنية أو خدمات تعليمية دون الحصول على المؤهلات المهنية ذات الصلة.

تم إغلاق حوالي 45000 حساب بسبب "تضخيم القضايا الساخنة ومطاردة النفوذ والتسييل غير القانوني".

وقالت الهيئة التنظيمية إنها "نسقت بنشاط مع الأمن العام ومراقبة السوق والإدارات الأخرى لتوجيه ضربة قوية وتصحيح" الإعلام الذاتي "غير القانوني".

وأضافت: "في الوقت نفسه، (نحن) ندعو أيضًا غالبية مستخدمي الإنترنت إلى المشاركة بنشاط في المراقبة والإبلاغ (وسائل الإعلام الذاتية غير القانونية)، وتقديم أدلة... والحفاظ بشكل مشترك على فضاء إلكتروني نظيف".