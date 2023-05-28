تكنولوجيا: رصد هاتف Redmi Note 12T Pro في Geekbench برقاقة Dimensity 8200 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف Redmi Note 12T Pro قريباً في الأسواق، ولقد رصد الهاتف بالفعل في منصة Geekbench برقاقة Dimensity 8200 Ultra.

رصد هاتف Redmi Note 12T Pro في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم 23054RA19C، ولقد سجل الهاتف 1224 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و3921 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

أيضاً أكدت التسريبات على أن الهاتف ينطلق بنظام تشغيل Android-13، كما يضم معالج ثماني الأنوية يشمل 4 من الأنوية بسرعة 2.0 GHz، وثلاثة من الأنوية بسرعة 3.0 GHz، بينما تأتي النواة الرئيسية بسرعة 3.10 GHz.

ومن المتوقع أن يكون المعالج المستخدم في هذا الإصدار Dimensity 8200-Ultra، وهي الرقاقة ذاتها التي تدعم هاتف Xiaomi CIVI 3.

كما يأتي هاتف Redmi Note 12T Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار وموعد الإعلان الرسمي.

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