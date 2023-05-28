شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تستحدث منظومة جديدة لرصد الغابات والأراضى الزراعية عبر الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن شركات تابعة لها تعمل على تطوير منظومة رقمية جديدة تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة ورصد الغابات والمساحات الزراعية، حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "تعمل شركة Terra Tec القابضة التابعة لمؤسستنا على تطوير منظومة جديدة تعتمد على الأقمار الصناعية لرصد تطور الزراعة ومراقبة الغابات ومراقبة الحالات الطارئة على الأرض".

وأضاف البيان: "في يوليو العام الجاري سيتم الانتهاء من العمل على المرحلة الأولى من هذه المنظومة الروسية الجديدة، وستكون النتيجة الرئيسية لهذا المشروع ظهور أول خارطة رقمية للنشاط الاقتصادي في الدولة في أساس بيانات استشعار الأرض عن بعد".

وحول الموضوع قال الرئيس التنفيذي لشركة "Terra Tec" مكسيم بولتاتشوف: "لقد انتهينا تقريبا من وضع خارطة رقمية للمناطق الزراعية في روسيا، وسنسلم هذه الخارطة للجهات المسؤولة عن إدارة المناطق، فلا توجد في روسيا حاليا خارطة شبيهة بتلك التي نعمل على تكوينها".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء الروس سيقومون بتحديث بيانات منظومتهم الرقمية الجديدة وخرائطها باستمرار للقيام بتحليلات حول المناطق المزروعة في روسيا والمحاصيل التي تنمو فيها، وستستخدم هذه البيانات من قبل الوزارات والهيئات المعنية في البلاد للإشراف على الأنشطة الزراعية.