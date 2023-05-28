تكنولوجيا: ساعات Fire-Boltt الذكية تحتل المركز الثاني في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت Fire-Boltt منافسة العملاق الكوري في شحنات الساعات الذكية في الأسواق العالمية، حيث إنتزعت Fire-Boltt المركز الثاني في شحنات الساعة الذكية من العملاق الكوري سامسونج.

تفوقت علامة Fire-Boltt التجارية على إصدارات سامسونج من الساعات الذكية في الفترة الأخيرة رغم النجاح الذي تحققه سامسونج في سوق أمريكا الشمالية.

ولقد أوضحت أحدث التقارير أن سامسونج واجهت مشكلة في معدل شحنات الساعات الذكية في الأسواق العالمية، مما أدى إلى تفوق علامة Fire-Boltt التجارية.

وتتميز إصدارات Fire-Boltt من الساعات الذكية بمستوى التسعير الجيد، الذي ساهم في تعزيز شحنات الشركة بنسبة تصل إلى 9% في الربع الأول من 2023.

ولقد حققت العملاق الكوري أيضاً شحنات بنسبة 9% في الأسواق العالمية، إلا أن Fire-Boltt تفوقت بنسبة ضئيلة في التصنيف العالمي.

من جانب أخر تستمر ابل في السيطرة على المركز الأول من شحنات الساعات الذكية في الأسواق العالمية رغم إنخفاض حصة ابل في الأسواق العالمية من 32% في الربع الأول من 2022 إلى نسبة 26% في الربع الأول من 2023.

المصدر

اعلان





