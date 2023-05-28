تكنولوجيا: LG تطلق جهاز LG Gram SuperSlim في السوق الأوروبي بسعر 1699 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت LG جهاز LG Gram SuperSlim للمرة الأولى في سوق الولايات المتحدة منذ شهر تقريباً، والآن تقدم LG الجهاز في السوق الأوروبي بسعر 1699 يورو.

يتميز جهاز LG Gram SuperSlim بحجم 15.6 إنش، ووزن خفيف جداً 990 جرام، كما يتميز تصميم الجهاز بسماكة 10.99مم، أو 12.4مم عند النقطة الأكبر حجماً في الجهاز، لذا يعد هذا الإصدار الأنحف والأخف بين أجهزة الحاسب المحمول المنافسة في الأسوق.

وتدعم LG الجهاز برقاقة معالج Intel Core i7-1360P الذي يضم 4 من الأنوية لتعزيز الآداء، و8 من الأنوية لكفاءة إستهلاك الطاقة.

أيضاً يتميز هذا الإصدار بذاكرة عشوائية LPDDR5-6000 رام في نمط ثنائي القنوات، كما يأتي بسعة تخزين PCIe 4.0، ويتميز Gram SuperSlim باثنان من فتحات M.2 2280.

كما يضم الجهاز شاشة OLED بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، ويتميز بأبعاد 16:9، وتتميز الشاشة بإستجابة سريعة عند 0.2 مللي ثانية، وسطوع 400 nit، وتدعم الشاشة تغطية لونية كاملة من DCI-P3.

وتدعم بطارية Gram SuperSlim عمر شحن يصل إلى 16 ساعة من التشغيل مع بطارية بقدرة 60 Wh، ويضم الجهاز ثلاثة من منافذ USB C، على أن يدعم اثنان من المنافذ معايير Thunderbolt 4.

أيضاً يضم الجهاز مكبر صوتي بنظام ستريو وقدرة 2 W، كما يتميز الجهاز بكاميرة webcam بقدرة 1080 بيكسل، ويتوفر بذاكرة 16 جيجا بايت رام، وسعة 1 تيرابايت بسعر 1699 يورو.

المصدر

اعلان





