شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف Google Pixel 7 Pro وGoogle Pixel 6a والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالى - Pixel 7 وPixel 7 Pro فى حدث أجهزة الشركة، حيث يتميز هاتف Pixel الذكى الجديد بتصميم جديد ومحسن، ويدعى أيضًا أنه يقدم أداءً سلسًا وخاليًا من العيوب.

ويعد Google Pixel 7 Pro هو أغلى هاتف ذكى للشركة، ويعمل بأحدث نظام تشغيل Android 13 ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor G2 الجديدة والقوية للشركة، إلى جانب المعالج القوى، يعد الهاتف الذكى أيضًا بتقديم أداء محسن للكاميرا، ويأتى مع العديد من ميزات الكاميرا الجديدة، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين هاتف iPhone X لمعرفة ذلك:

Google Pixel 7 Pro

الشاشة: 6.7 بوصة.

المعالج: Tensor G2.

نظام التشغيل: Android 13.

الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera.

الكاميرا الأمامية: 10.8MP.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.

هاتف Google Pixel 6a

الشاشة : بقياس 6.1-بوصة FHD+ 60Hz OLED.

المعالج: Google Tensor.

نظام التشغيل: Android 12.

الرامات: بقوة 6 جيجا بايت.

مساحة التخزين : تبلغ 128جيجابايت UFS 3.1.

الكاميرا: خلفية 12.2MP+12MP، و8MP (أمامية).

البطارية: بقوة 4410mAh with 18W fast charging.