شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ القمر سيكلف ناسا 6 مليارات دولار أكثر مما كان مخططا له والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "Space"، يهدف SLS العملاق إلى إعادة البشر إلى القمر كجزء من برنامج Artemis التابع لناسا، ولكن الزيادات في التكاليف المتعلقة بالعقود الممنوحة لشركة Aerojet Rocketdyne و Northrop Grumman لأنظمة الدفع الخاصة بـ SLS يمكن أن تهدد هذا الهدف.
هذا وفقًا لتقرير مؤلف من 50 صفحة من جانب المفتش العام لوكالة ناسا بول مارتن، حيث كان من المتوقع في البداية أن تبلغ تكلفة العقود الأربعة لمحرك ومحرك الصاروخ 7 مليارات دولار على مدى فترة زمنية محددة فى 14 عامًا، ولكن من المتوقع الآن أن تكلف ما لا يقل عن 13.1 مليار دولار على مدار ما يقرب من 25 عامًا.
ووجد التقرير أن "ناسا لا تزال تشهد نموًا كبيرًا في النطاق، وزيادات في التكاليف، وتأخيرات في الجدول الزمني لعقود محركها المعزز وRS-25، مما أدى إلى زيادات في التكلفة تبلغ 6 مليارات دولار تقريبًا وأكثر من 6 سنوات في تأخيرات الجدول الزمني أعلى من توقعات ناسا الأصلية".
كان الهدف من استخدام محركات RS-25 التقليدية والمعززات من مكوك الفضاء وبرامج Constellation لصاروخ SLS الجديد هو تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة والجدول الزمني على تطوير أنظمة جديدة، لكن تعقيد تطوير وتحديث ودمج أنظمة جديدة إلى جانب مكونات قديمة أثبت أنه أكبر بكثير مما كان متوقعًا.
ويقدم التقرير عددًا من التوصيات إلى إدارة ناسا لزيادة الشفافية والمساءلة والقدرة على تحمل تكاليف معزز SLS وعقود المحرك، بما في ذلك التحول من منح "التكلفة الزائدة" إلى هيكل عقد ثابت السعر.
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