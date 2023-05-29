شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم أداة "بينج شات" إلى أندرويد.. إليك كيفية الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مايكروسوفت العديد من الإعلانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إحضار "بينج" إلى ChatGPT من OpenAI لمنح روبوت الدردشة AI محرك بحث لتوفير إجابات أكثر دقة وحداثة من الويب.

أعلنت الشركة أيضًا عن إضافة "بينج" لتوفير التجارب الجديدة للمستخدمين مجانًا قريبًا، كذلك تقدم مايكروسوفت أيضًا أداة بينج شات على أندرويد.

في إحدى منشورات مدونة مايكروسوفت بينج، قالت الشركة إنها أطلقت أداة بينج شات جديدة ستمكن مستخدمي أندرويد من إضافتها إلى الشاشة الرئيسية لأجهزتهم، بمجرد التثبيت سيؤدي تحديد رمز بينج إلى نقلهم مباشرة إلى الدردشة.

كيفية إضافة أداة بينج شات على أندرويد

تتيح الأدوات للمستخدمين الوصول بسرعة إلى المحتوى المفضل لديهم من خلال تخصيص الشاشات الرئيسية، وإذا كان لديك جهاز أندرويد، فيمكنك اتباع هذه التعليمات لإضافة عناصر واجهة مستخدم إلى شاشتك الرئيسية.

على إحدى الشاشات الرئيسية، المس مع الاستمرار.

انقر فوق الأدوات والمس أداة مع الاستمرار، ستحصل على صور للشاشات الرئيسية.

حرك الأداة إلى المكان الذي تريده على الشاشة الرئيسية.

كيفية تغيير الحجم؟

المس الأداة مع الاستمرار على الشاشة الرئيسية.

ارفع اصبعك إذا كان من الممكن تغيير حجم الأداة، ستجد مخططًا به نقاط على الجانبين.

لتغيير حجم الأداة، اسحب النقاط.

عند الانتهاء انقر خارج الأداة.

ميزات أخرى على أندرويد وآيفون

قامت مايكروسوفت بالفعل بطرح بعض الميزات للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وآيفون.





إنشاء رسائل في SwiftKey:

أصدرت الشركة ميزة Compose الجديدة في SwiftKey والتي تعمل بشكل مشابه لـ Compose في الشريط الجانبي إيدج، يقوم بإنشاء نص للمستخدمين بناءً على المعلمات المحددة، بما في ذلك الموضوع ونغمة الرسالة والتنسيق والطول.

قدمت مايكروسوفت الدعم لنغمتين جديدتين: Witty و Funny.

كذلك أصدرت مايكروسوفت مترجمًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للوحة مفاتيح SwiftKey التي تدعم جميع لغات Bing Chat.

والمترجم الذي تم شحنه بالفعل على أندرويد، أصبح متاح على iOS.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت مايكروسوفت أيضًا دعم البيانات المتعلقة بالرياضة على Bing Chat.