شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. تعرف على كيفية إخفاء محادثات WhatsApp والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر منصة المراسلة حاليًا عدة طرق لإخفاء محادثاتك، تتمثل إحدى أفضل الطرق في استخدام ميزة قفل الدردشة، والتي لا تتيح لك إخفاء الدردشات فحسب، بل تتيح لك أيضًا إضافة قفل إضافي إلى دردشة معينة، يمكنك أيضًا استخدام خيار الأرشفة لإخفاء محادثات واتساب.

كيفية إخفاء محادثات WhatsApp في غضون ثوانطريقة 1:

الطريقة الأولى هي ميزة قفل الدردشة المضافة حديثًا والتي أطلقها واتساب مؤخرًا لجميع المستخدمين، سيتيح لك إضافة قفل إضافي على محادثاتك الشخصية الفائقة.

الميزة متاحة لكل من Android و iOS، تعمل تلقائيًا على إسكات الإشعارات وتتيح لك معرفة وصول رسالة جديدة من محادثة (مقفلة).

الخطوة 1: ما عليك سوى الانتقال إلى أي دردشة> زيارة الملف الشخصي> قم بالتمرير لأسفل للنقر على قفل الدردشة.

الخطوة 2: اضغط على قفل الدردشة ببصمة الإصبع أو قفل هذه الدردشة باستخدام Face ID.

ملاحظة: ستجد محادثاتك الشخصية في مجلد الدردشات المقفلة، والذي يظهر في الصفحة الرئيسية لتطبيق واتسآب.

تحتاج إلى التمرير لأسفل في الدردشات للتحقق من هذا المجلد، لن يتمكن أي شخص من الوصول إلى الدردشات الخاصة بك من هنا ما لم يقم بتسجيل بصمات أصابعه على هاتفك.

الطريقة الثانية:

هناك طريقة أخرى لإخفاء الدردشات - خيار الأرشفة.

الخطوة 1: افتح WhatsApp واضغط لفترة طويلة على أي دردشة.

الخطوة 2: اضغط على أيقونة الأرشيف، الموجودة في الزاوية اليمنى العليا. يحتوي الرمز على مربع به سهم لأسفل.

ملاحظة: بعد اتباع الخطوات المذكورة، سيتم إخفاء محادثاتك.

ستكون الدردشات المخفية مرئية إما في الجزء العلوي من جميع الدردشات أو في نهايتها داخل مجلد الأرشيف.

إذا كنت لا تريد رؤية هذا المجلد في الأعلى، فيمكنك الانتقال إلى الإعدادات> الدردشات> إيقاف تشغيل "الاحتفاظ بالدردشات المؤرشفة".

ضع في اعتبارك أنه إذا تلقيت رسالة من هذا المجلد، فستظهر دردشة الشخص في الأعلى.

هذه الميزة مخصصة فقط لأولئك الذين يريدون إخفاء الدردشات بشكل مؤقت.

إذا قمت بتشغيل خيار "الاحتفاظ بالدردشات المؤرشفة" ، فستظل محادثاتك مخفية، لكن المجلد سيكون مرئيًا في الأعلى.

يمكن للأشخاص الذين لا يريدون ظهور محادثاتهم في الأعلى استخدام ميزة قفل الدردشة المذكورة. حتى إذا تلقيت رسالة من الدردشة المقفلة، فلن يتمكن أي شخص لديه هاتفك من قراءتها بسبب القفل، حيث تعمل ميزة قفل الدردشة على إخفاء إشعاراتك تلقائيًا.

أما إذا كانت لديك مشكلات تتعلق بالخصوصية، يمكنك إضافة قفل بصمة الإصبع إلى تطبيق WhatsApp الخاص بك. الميزة متاحة في إعدادات التطبيق> قسم الخصوصية.