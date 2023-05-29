شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعرف أن الشخصيات العامة أو العلامات التجارية على فيسبوك حقيقية أم لا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند التفاعل مع الشخصيات العامة والعلامات التجارية، يجب أن تبحث عن العلامة الزرقاء على صفحتهم أو ملفهم الشخصي، حيث تشير العلامة الزرقاء إلى أن فيسبوك قد قام بالتأكيد على أن هذه الصفحة أو الملف الشخصي هو التواجد الأصلي للشخصية العامة أو العلامة التجارية التي تمثلها الصفحة أو الملف الشخصي، ولا تستخدم العلامة الزرقاء لتأييد الشخصيات العامة أو العلامات التجارية أو تمييزها.

تتعارض الصفحات والملفات الشخصية التي تنتحل شخصية الشخصيات العامة أو غيرهم مع معايير مجتمعنا، إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما على فيسبوك يتظاهر بأنه شخصية عامة أو أي شخص آخر، فتعرَّف على كيفية الإبلاغ عنه.

كيفية العثور على العلامة الزرقاء

للتأكُّد من أن شخصية عامة قد تم التحقق منها:

1- في الجزء العلوي، ابحث عن الصفحة أو الملف الشخصي وانقر على.

2- اضغط على الصفحة أو الملف الشخصي للشخصية العامة.

3- ابحث عن بجانب اسمه.

بينما تعمد العديد من الشخصيات العامة على فيسبوك للتحقق من صحة صفحتهم أو ملفاتهم الشخصية، يُرجى العلم أنه ليست كل الشخصيات العامة تحمل العلامة الزرقاء.

كيفية اكتشاف انتحال صفة الصفحات والملفات الشخصية

كن حذرًا إذا قامت شخصية عامة بأمور مثل:

1- طلب دفع منك في شكل بطاقات هدايا أو تحويل أموال أو عبر Messenger.

2- طلب المعلومات المالية الخاصة بك كجزء من هدية، أو توجيهك إلى رابط مريب أو موقع ويب يطلب معلوماتك الشخصية.

3- استخدام صفحة مريبة أو عنوان URL لملف شخصي لا يبدو مرتبطًا بالشخصية العامة.