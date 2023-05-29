شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيف تحد من استخدام التطبيقات لبطارية أيفون فى الخلفية؟ والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "The verge"، يمكنك التحقق لمعرفة التطبيقات التي تعمل في الخلفية وتحديد التطبيقات التي لديها هذه الإمكانية
والتعامل معها من أجل حماية بطارية هاتفك.
• افتح الإعدادات واختر عام> تحديث تطبيق الخلفية.
• اضغط على تحديث التطبيقات في الخلفية للحصول على خيار إيقاف تشغيله لجميع تطبيقاتك، للسماح له فقط بشبكة Wi-Fi (وهو ما قد ترغب في التفكير فيه إذا لم تكن تستخدم خطة محدودة)، أو للسماح له بشبكة Wi-Fi -FIFI & Cellular Data (طوال الوقت).
• يمكنك أيضًا تشغيل قائمة التطبيقات وإيقاف تشغيل تحديث التطبيق في الخلفية لكل تطبيق على حدة.
• بدلاً من ذلك، افتح "الإعدادات"، وانتقل لأسفل إلى قائمة التطبيقات التي قمت بتثبيتها، واضغط فوق أي منها، وقم بتعطيل "تحديث تطبيق الخلفية".
ستختلف خيارات موقعك الأخرى اعتمادًا على التطبيق، ولكن يمكنك اختيار أن يطلب التطبيق الإذن في كل مرة يريد فيها استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو استخدامه فقط أثناء استخدام التطبيق.
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