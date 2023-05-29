شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيف تحد من استخدام التطبيقات لبطارية أيفون فى الخلفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكون التطبيقات قادرة على العمل في الخلفية على هاتفك أيفون عندما لا تستخدمها فعليًا، وذلك لتتمكن من تحميل صورك أو التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الواردة، لكن يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على عمر البطارية.

ووفقا لما ذكره موقع "The verge"، يمكنك التحقق لمعرفة التطبيقات التي تعمل في الخلفية وتحديد التطبيقات التي لديها هذه الإمكانية

والتعامل معها من أجل حماية بطارية هاتفك.

• افتح الإعدادات واختر عام> تحديث تطبيق الخلفية.

• اضغط على تحديث التطبيقات في الخلفية للحصول على خيار إيقاف تشغيله لجميع تطبيقاتك، للسماح له فقط بشبكة Wi-Fi (وهو ما قد ترغب في التفكير فيه إذا لم تكن تستخدم خطة محدودة)، أو للسماح له بشبكة Wi-Fi -FIFI & Cellular Data (طوال الوقت).

• يمكنك أيضًا تشغيل قائمة التطبيقات وإيقاف تشغيل تحديث التطبيق في الخلفية لكل تطبيق على حدة.

• بدلاً من ذلك، افتح "الإعدادات"، وانتقل لأسفل إلى قائمة التطبيقات التي قمت بتثبيتها، واضغط فوق أي منها، وقم بتعطيل "تحديث تطبيق الخلفية".

• في تلك الصفحات الفردية نفسها لكل تطبيق من تطبيقاتك، يمكنك الضغط فوق "الموقع"> مطلقًا لإيقاف أحد التطبيقات من تنشيط مستشعر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بأيفون القادر على استنزاف آخر للبطارية.

ستختلف خيارات موقعك الأخرى اعتمادًا على التطبيق، ولكن يمكنك اختيار أن يطلب التطبيق الإذن في كل مرة يريد فيها استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو استخدامه فقط أثناء استخدام التطبيق.