شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تزيد عدد المشاهدات على تيك توك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر تيك توك من أحدث تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأكثرها انتشاراً في الوقت الحالي؟ فقد ظهر في عام 2016م، ولكنّه انتشر بشكل كبير جدًا عام 2020 بعد انتشار وباء كورونا؛ وذلك عندما اضطر الناس للبقاء داخل منازلهم بعيدًا عن عائلاتهم وأصدقائهم، حيث توجَّه الكثيرون إلى استخدام التيك توك من أجل إضفاء جو من المرح، والبقاء على اتصال بالعالم الخارجي، وحقق وقتها الكثيرين العديد من المشاهدات والمتابعين، ولكي تزيد عدد المشاهدات علي تيك توك اتبع الخطوات الاتية:

1. تعرف على المشاهدين

• تعد التحليلات مصدرًا رائعًا للحصول على نظرة ثاقبة للفيديوهات المتصدرة لديك وتفاعل المشاهدين

• اعرض قائمة المتابعين، وتسجيلات الإعجاب، وتعليقات الفيديو

• تفاعل مع جمهورك من خلال قراءة التعليقات، والتفاعل معها، والرد عليها، تعاون مع منشئي محتوى آخرين

مجتمع TikTok هو ساحة المبدعين، يساعد التعاون مع منشئي المحتوى الآخرين في وصول المحتوى الخاص بك إلى قاعدة جماهير أكبر، وتواصل مع المنشئين الآخرين.

2. بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند البحث عن صانعي المحتوي للتعاون معهم:

• فئات وأنواع المحتوى مشابهة.

• تنسيق فيديو مشابه.

• عدد جمهور مشابه.

تواصل مع منشئين آخرين في المجتمع:

• تأكد من أنكما تتابعان بعضكما البعض.

• علّق على محتواهم وتفاعل معه.

• دردش معهم أو التقي بهم على TikTok أو في الأحداث الخاصة بمنشئي المحتوى.

طرق للتعاون بين صانعي المحتوي:

• الظهور في محتوى بعضهم البعض.

• الإشارة إلى بعضهم البعض في التسميات التوضيحية الخاصة بهم.

3. المشاركة في تحديات الهاشتاج المتصدرة:

تعد علامات هاشتاج المتصدرة طريقة إبداعية للعثور على مواضيع جديدة من شأنها أن تعرض المحتوى الخاص بك على مزيد من المشاهدين. تساعدك المشاركة في التحديات أيضًا في التفاعل مع المجتمع.

4. انشر الفيديوهات بانتظام:

المحافظة على نشاطك على المنصة يمنح جمهورك شيئًا لانتظاره والتطلع إليه. ثبت أن نشر 3-5 مقاطع فيديو في الأسبوع يؤتي ثماره من حيث تحقيق نمو مطرد.

5. تواصل مع مجتمعك خارج TikTok:

• انشر فيديوهات TikTok الخاصة بك على حسابات شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.

• شارك روابط فيديوهات TikTok الخاصة بك مع الأصدقاء والمشاهدين خارج TikTok.