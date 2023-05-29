تكنولوجيا: هاتف Vivo Y78 5G ينطلق بمعدل تحديث 120Hz وقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Vivo اليوم إصدار جديد من Vivo Y78 5G يختلف عن النموذج المتوفر في السوق الصيني، حيث يأتي هذا الإصدار الجديد برقاقة معالج Snapdragon 695 ومعدل تحديث 120Hz وقدرة بطارية 5000 mAh.

يتميز هاتف Vivo Y78 5G بشاشة OLED بحجم 6.78 إنش بتصميم منحني في الحواف، كما تدعم الشاشة جودة عرض HD+، ومعدل تحديث 120Hz، وتأتي الشاشة بتدرج لوني DCI-P3، وسطوع 1300 nit.

كما يأتي هاتف Y78 5G برقاقة معالج Snapdragon 695، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع ذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، كما يأتي الهاتف بواجهة FunTouch OS 13، ونظام تشغيل Android 13.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم Vivo Y78 5G مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، والذي يدعم ميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويتميز هاتف Vivo Y78 5G بسماكة 7.89مم، ووزن 177 جرام، كما يدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 802.11ac، والبلوتوث 5.1، وGPS، ويأتي الهاتف بمنفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعة، مع مستشعر للبصمة، ويتوفر الهاتف بألوان الأسود والذهبي.

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