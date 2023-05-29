تكنولوجيا: تفاصيل تصميم ومواصفات سلسلة Vivo S17 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo لعقد مؤتمر في 31 من شهر مايو لكشف النقاب عن سلسلة Vivo S17، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات وتصميم هذه الإصدارات.

تتضمن سلسلة Vivo S17 المرتقبة ثلاثة من الإصدارات الجديدة تشمل الإصدار الرئيسي مع Vivo S17t، وأيضاً Vivo S17 Pro.

وتدعم Vivo سلسلة Vivo S17 بتصميم يحاكي سلسلة Vivo S16 التي تتميز بتصميم منحني في الجانبين، مع إطار من البلاستيك بتصميم نهائي لامع، بينما تأتي الهواتف بتصميم مسطح في الجزء العلوي والسفلي، وإطارات نحيفة في الجانبين.

أيضاً تختلف إعدادات الكاميرة في الإصدارات القادمة من Vivo إلا أن تصميم وحدة الكاميرة الخلفية يأتي بنفس التصميم مع بعض التغييرات في ترتيب الكاميرات.

ولقد رصد هاتف Vivo S17 Pro في قاعدة بيانات TENAA باثنان من الحلقات للكاميرة الخلفية، مع فلاش LED بتصميم حلقي في الطرف الأخر من إعدادات الكاميرة، على أن تتضمن الإصدارات الرئيسية إعدادات مزدوجة للكاميرة.

ومن المقرر أن تتميز هواتف Vivo S17، وVivo S17t، وأيضاً Vivo S17 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض 1.5K أو دقة 1260 في 2800 بيكسل، مع معدل تحديث 120Hz.

كما يدعم Vivo S17 رقاقة معالج Snapdragon 782G، بينما يأتي S17t برقاقة Dimensity 8050، ومن المقرر أن تدعم هذه الإصدارات تقنية الشحن السريع بقدرة 66W أو 80W.

ويتميز هاتفي S17 و S17t بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، والتي تتضمن مستشعر Sony IMX766V رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومستشعر Sony IMX355 بزوايا عرض فائقة الإتساع.

من جانب أخر يأتي هاتف Vivo S17 Pro برقاقة معالج Dimensity 8200، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

كما يتميز هذا الإصدار بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تشمل مستشعر Sony IMX766V رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر Sony IMX663 بدقة 12 ميجا بيكسل وعدسات telephoto، بينما يأتي مستشعر Sony IMX355 الأخير بدقة 8 ميجا بيكسل وبزوايا عرض فائقة الإتساع.

وتنطلق سلسلة هواتف Vivo S17 بنظام تشغيل Android 13، وواجهة OriginOS 3.1، كما تتميز هذه الإصدارات بمستشعر للبصمة أسفل الشاشة، أيضاً تتوفر الهواتف بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 إلى 512 جيجا بايت، وقدرة بطارية 4505 mAh.

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