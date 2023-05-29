تكنولوجيا: هل تنجح HONOR في الإصدار الذهبي من هاتف HONOR Magic5 Pro؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - العلامة التجارية قد تُصدر نسخة ذهبية فاخرة من الهاتف بعيار 24 قيراط، وهي نسخة محدودة. تبعاً للصور التي تم تسريبها، فإن هاتف HONOR Magic5 Pro الذهبي يأتي مع غطاء فاخر مطلي بالذهب تم تخصيصه مع رمز فريد للصقر يُعبر عن قوة الكاميرا الخاصة بالجهاز وتقنية Millisecond Falcon Capture والذي بفضلها يُمكن التقاط صور بسرعة البرق.

إن العمل على منتج من الذهب يتطلب مستوى عالي من المهارة والخبرة مع التعامل مع المعادن الثمينة. منذ تصميم الفكرة وحتى تنفيذ المنتج النهائي، فإن كل خطوة تتطلب دقة واهتمام بالتفاصيل. وقد اشتملت عملية صناعة النسخة الذهبية من هاتف HONOR Magic5 Pro على صب الذهب من أجل تصنيع غلاف الهاتف، صقله، والانتهاء من السطح الخارجي، كما تضمنت أيضاً نحت رمز الصقر.

لطالما كان الصقر مثال للقوة، السرعة، والحرية في الثقافة العربية لقرونٍ عديدة، كما أنه يستحوذ على مكانة خاصة في قلوب جمهور عريض في الشرق الأوسط. وقد اختارت العلامة التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا، HONOR، حفر رمز الصقر على ظهر هاتف HONOR Magic5 Pro، وهو الأمر الذي يُعبر عن التزام العلامة التجارية بالاحتفاء بالتراث الثقافي وهوية المنطقة التي ننتمي إليها.

إن تصميم الصقر ليس فقط إشارة إلى التقاليد العربية، ولكنه أيضاً بمثابة تمثيل لقوة كاميرا الهاتف وخاصةً تقنية Millisecond Falcon Capture، الأمر الذي يُضيف لمسة من الأناقة والفخامة إلى الجهاز المُبهر.

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