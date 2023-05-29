تكنولوجيا: رصد هاتف iQOO Neo 7 Pro في قاعدة بيانات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم علامة iQOO التجارية قريباً للأسواق هاتف iQOO Neo 7 Pro، ولقد رصد هذا الإصدار بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench إستعداداً للإعلان المرتقب.

شاركت iQOO خلال الأسبوع الماضي أول إعلان تشويقي لهاتفها المرتقب Neo 7 Pro، واليوم تكشف تسريبات Geekbench عن تفاصيل جديدة عن الهاتف.

ولقد رصد هاتف Neo 7 Pro في منصة Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1، كما سجل الهاتف بنموذج رقم vivo I2217.

أيضاً يظهر الهاتف في التسريبات بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ولقد حقق هاتف iQOO Neo 7 Pro في إختبارات الأنوية الأحادية 1112 نقطة، بينما سجل الهاتف 3578 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

كما تؤكد التسريبات على أن هذا الإصدار ينطلق بنظام تشغيل Android 13، كما يأتي بواجهة Funtouch OS 13.

يذكر أن تسريبات سابقة أشارت إلى أن هاتف Neo 7 Pro يأتي بنفس المواصفات المميزة لهاتف iQOO Neo 7 Racing الذي يتوفر في السوق الصيني.

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