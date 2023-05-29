شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعتزم إنزال رواد فضاء على القمر قبل عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الصين تعتزم إنزال رواد فضاء على سطح القمر قبل عام 2030، وهو تقدم آخر يعتبره كثيرون ”سباقا فضائيا جديدا.” حسبما نقلت البيان الإماراتية.
إلى ذلك أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم الاثنين أن الصين سترسل ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية التي تعمل بكامل طاقتها الآن غدا الثلاثاء كجزء من عملية التبديل المتناوب للطاقم، في خامس مهمة مأهولة إلى موقع الفضاء الصيني منذ عام 2021.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عن لين شي تشيانج، نائب مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية، قوله خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن سفينة الفضاء ستحمل ثلاثة رواد فضاء، هم جينغ هاي بنغ، وتشو يانغ تشو، وقوي هاي تشاو، لتنفيذ مهمة الرحلة الفضائية "شنتشو-16"، فيما سيكون جينج قائد الطاقم.
وأضاف لين أن مهمة الإطلاق ستستخدم صاروخا حاملا من طراز "لونغ مارش-2 إف"، والذي سيتم ملؤه بالوقود قريبا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز