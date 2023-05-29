تكنولوجيا: نظارة Meta Quest 3 قد تأتي بكاميرات ملونة لتقديم مقاطع فيديو أكثر واقعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سوف تصل نظارة Quest 3 VR من ميتا في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، أصبح لدينا الآن فكرة أفضل عما يمكن توقعه من الجهاز بفضل مارك غورمان من بلومبيرغ، حيث قال إنه عمل بشكل عملي مع نموذج أولي لفهم كيفية تكديس Quest 3 مقابل نظارة الواقع المختلط القادمة من أبل.

وذكر غورمان أن النموذج الأولي، والذي يحمل الاسم الرمزي Eureka، على الارجح سيكون أخف وزنا وانحف بكثير من سابقه. ويقول إن حزام الرأس يبدو أقوى قليلاً أيضًا، ويستخدم قماشًا على الجانبين بدلاً من البلاستيك مثل Quest 2.

علاوة على ذلك، ورد أن الجزء الأمامي من الجهاز يتميز بتصميم جديد يحتوي على مجموعة مستشعرات محسّنة. تضم ثلاث “مناطق استشعار عمودية على شكل الحبوب” بما في ذلك كاميرتين ملونتين لتمرير الفيديو وكاميراتين قياسيتين ومستشعر عمق.

وكما يلاحظ غورمان، تعتبر هذه ترقية مهمة من Quest 2، والتي لا تأتي مع تمرير اللون أو مستشعر العمق. وهذا يعني أنك لن تحتاج إلى تعيين الجدران في مساحة اللعب الخاصة بك.

تتميز الجوانب السفلية الأمامية للنظارة بكاميرات تتبع، بينما يحتوي الجزء السفلي على هزاز وعجلة لضبط المسافة بين الحدقتين. وهذا يعني أنه يمكنك تعديل IPD الخاص بـ Quest 3 دون خلع النظارة، وهو أمر لا يمكنك فعله مع Quest 2.

وقال غورمان: “إن الوضوح الفعلي وشاشات الواقع الافتراضي داخل Quest 3 تبدو مشابهة لتلك الموجودة في Quest 2، مع ملاحظة أن التمرير لتطبيقات الواقع المختلط والأداء العام قد تحسن بشكل كبير عن The Quest 2.

واشار غورمان إن هناك “تحسن ليلًا ونهارًا” بفضل كاميرات RGB المزدوجة المضافة. ويضيف: “لقد تمكنت حتى من استخدام هاتفي أثناء ارتداء النظارة، وهو أمر غالبًا ما أشعر أنه مستحيل في Quest 2”. وبالنسبة للأداء، يقال إن Quest 3 تتميز بمعالج Snapdragon XR2 من الجيل التالي من كوالكوم، مما يؤدي إلى فترات تشغيل أقصر للتطبيق ومعدلات إطارات أكثر اتساقًا في الألعاب.

ومن الجدير بالذكر أن غورمان يقول إن نظارة Quest 3 لا تتضمن تتبع الوجه والعين، مما يعني أنها لن تدعم العرض المرهف. هذه ميزة يمكنك العثور عليها في Quest Pro. وهناك ميزة أخرى لن تنقلها Quest 3 من Quest Pro وهي الكاميرات المثبتة على الجهاز، على الرغم من أن غورمان يقول إن شركة ميتا تحاول تحسين التتبع المحيطي بطرق أخرى.

وبحسب ما ورد تخطط الشركة للإعلان عن Quest 3 في وقت ما في شهر أكتوبر، وهو ما يتوافق مع ما قاله مديرو الشركة في الماضي عندما سئلوا متى يتوقع المستهلكون نظارة جديدة من Quest.

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