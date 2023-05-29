شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: عدد مستخدمى ألعاب الهاتف المحمول النشطين فى أفريقيا تجاوز 200 مليون شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير تقني صيني بأن عدد المستخدمين الشهريين النشطين لتطبيقات الألعاب على الهواتف المحمولة في إفريقيا تجاوز 200 مليون مستخدم في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 18% مقارنة بعدد هؤلاء في شهر يناير من العام نفسه.

وأوضح تقرير مؤسسة "داتاسباركل" الصينية للتحول الرقمي وتحليل البيانات أن المستخدم الشهري النشط هو مؤشر لتحديد العدد الكلي للمستخدمين الذين تفاعلوا مع تطبيق بعينه لمدة 30 يوما مما يعطي بدوره لمحة عامة عن أداء هذا التطبيق فيما يخص التزام المستخدم بالولوج إليه.

وكشف تقرير "داتاسباركل" الصينية أن كل مستخدم إفريقي يفتح تطبيقات الألعاب بمتوسط 113 مرة ويقضي أكثر من 12 ساعة في اللعب عليها شهريا.. منوها بأن الألعاب على منصات تطبيقات الهواتف المحمولة وألعاب الذكاء والألعاب الجماعية ما زالت الأكثر شعبية لدى عدد كبير من المستخدمين النشطين للهواتف المحمولة في إفريقيا.

وأضاف أن تطبيقات الموسيقى وألعاب "الكازينو" و"الورق" سجلت أعلى معدل نمو للمستخدمين الشهريين في إفريقيا بنسب بلغت 65% و42% و41% على التوالي خلال شهر ديسمبر 2022 مقارنة بشهر يناير من العام نفسه.

وأشار تقرير مؤسسة "داتاسباركل" الصينية للتحول الرقمي وتحليل البيانات إلى أن السوق الإفريقية لتطبيقات الهواتف المحمولة شهدت تطورا مستمرا خلال السنوات القليلة الماضية.. ففي عام 2022 المنصرم، استخدم أكثر من مليون مشترك شهري نشط للهواتف المحمولة 575 تطبيقا للهاتف المحمول شهريا بزيادة أكثر من 87 تطبيقا مقارنة بعام 2021 السابق عليه.

ومن بين أعلى 500 تطبيق لديه أكبر عدد من المستخدمين الشهريين النشطين، هناك 183 تطبيق ألعاب تستحوذ على ما نسبته 36.6% من المستخدمين النشطين.. ويأتي في المرتبة الثانية تطبيقات "الأدوات" بنسبة 8.2%، يليها تطبيقات الموسيقى والصوتيات (6.4%)، ثم تطبيقات تشغيل وتحرير الفيديو (6.2%)، والاتصالات (5.6%)، يليها شبكات التواصل الاجتماعي (5.2%)، والتطبيقات المالية (4.4%)، والإنتاج (4.4%).

وفيما يتعلق بوقت استخدام التطبيقات، فكانت تطبيقات تشغيل وتحرير الفيديو والصور وشبكات التواصل الاجتماعي والقصص المصورة والكتب والمراجع والموسيقى والصوتيات والصحف والمجلات الأكثر إقبالا في إفريقيا، حيث يقضي مستخدمو الهواتف الجوالة ما بين 3.6 دقيقة إلى 10 دقائق في المتوسط في الاتصال بالإنترنت من أجل تصفح هذه التطبيقات، وفقا لما جاء في التقرير.

ولفت التقرير إلى أنه بين الـ 100 تطبيق الأكثر استخداما في إفريقيا من حيث الموقع الجغرافي للمطور، تأتي تطبيقات المطورين الصينيين في مقدمة القائمة بنسبة 38% من إجمالي التطبيقات يليهم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 23% وأوروبا بنسبة 11%.

ورأت مؤسسة "داتاسباركل" الصينية للتحول الرقمي وتحليل البيانات في تقريرها أن قارة إفريقيا تعد قاطرة تنمية مهمة بالنسبة للمطورين الرقميين الباحثين عن الانتشار دوليا بفضل فئة الشباب التي تمثل السواد الأعظم لسكان القارة والنمو الملحوظ لاستخدام الهواتف الذكية على أراضيها.

وأشارت إلى أن الهاتف المحمول يشكل جزءا من الحياة اليومية للأفارقة، ففي عام 2022 قضى كل إفريقي يمتلك هاتفا ذكيا متوسطا يزيد على 4 ساعات يوميا في التصفح على شبكة الإنترنت.

وبحسب التقرير، فإن المطورين المحليين سجلوا تقدما ملحوظا لدى الأفارقة في بعض المجالات مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المالية مقارنة بالمطورين العالميين.

واختتم التقرير بأن هناك حاجة إلى مطورين لبعض المجالات التي تحتاج إلى تطوير مثل الصحة واللياقة البدنية والسفر والأخبار المحلية والتعليم والأغذية والمشروبات.