شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدا الفضاء السعوديان يجريان تجربة "الانتقال الحرارى" مع طلاب المدارس بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، اليوم الاثنين في محطة الفضاء الدولية، تجربة تعليمية عن "الانتقال الحراري" مع طلاب المدارس الثانوية في المملكة، وبشكل تفاعلي عبر الأقمار الاصطناعية، بهدف بناء وتحفيز جيل جديد من القادة والمستكشفين والعلماء السعوديين، وتحقيق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق ببناء الكوادر البشرية وتعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن التجارب التعليمية تتيح للطلاب التواصل مع رائدي الفضاء وتوجيه الأسئلة ومقارنة النتائج في بيئة الجاذبية الصغرى بنتائج الطلاب على سطح الأرض، كما تمكّن رواد الفضاء مع الطلاب والطالبات من قياس التباين الزمني في سرعة انتقال الحرارة في بيئة الجاذبية الصغرى مقارنة بسرعة انتقالها على الأرض، حيث أوضحت النتائج أن الحرارة تنتقل بسرعة أبطأ عبر الفضاء من سرعة انتقالها في الأرض.

ويشار إلى أن التجارب تسعى لزيادة اهتمام الطلاب في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتنمية رأس المال البشري، من خلال جذب المواهب وتطوير المهارات اللازمة، مما يسهم في تعزيز دور المملكة في تطوير قطاع الفضاء، وأن تصبح جزءًا مهما من المجتمع العالمي في بحوث علوم الفضاء واستثمار تلك البحوث في خدمة البشرية.