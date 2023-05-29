تكنولوجيا: إطلاق سماعات Meizu PANDAER PASA اللاسلكية في الصين مقابل 399 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت MeMeizu عن سماعاتها اللاسلكية المزودة بميزة عزل الضوضاء PANDAER PASA في الصين. توفر سماعات PANDAER PASA تقليلًا هجينًا للضوضاء يصل إلى 35 ديسيبل وتأتي بتصميم مستوحى من PASA.

تستخدم PANDAER PASA عملية القولبة المتكاملة باستخدام الحاسب الآلي وسبائك الألومنيوم في حجرة سماعة الرأس. ولقد مرت السماعات بعدة عمليات مثل التلميع والسفع الرملي والرحلان الكهربائي في شكلها النهائي.

تعتمد السماعات على تقليل الضوضاء النشط بما يصل إلى 35 ديسيبل عبر الهندسة الهجينة. باستخدام حساب الذكاء الاصطناعي لميكروفونات التغذية الأمامية المزدوجة، ويتم الحصول على بيانات ضوضاء دقيقة ثم التخلص منها. يمكن أيضًا تعويض الخوارزمية بذكاء لتجنب الحمل الزائد للضغط السلبي.

تدعم سماعات الرأس أوضاع عزل الضوضاء المنفصلة لكلا سماعتي الأذن في وقت واحد. ويمكن للمستخدم استخدام ثلاثة أوضاع (وضع تقليل الضوضاء النشط أو الوضع الشفاف أو العادي) للأذن اليسرى والضغط لفترة طويلة على الأذن اليمنى لوضع الألعاب الرياضية الإلكترونية.

تحتوي Meizu PANDAER PASA على مكبر صوت عالي الأداء 10 ملم قادر على قمع التشوهات بشكل فعال. توفر سماعة Meizu الجديدة ايضًا عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة مع حافظة الشحن الخاصة بها.

ويمكن أن تعمل كل سماعة أذن لمدة 5.5 ساعة في الوضع العادي و 5 ساعات في وضع عزل الضوضاء. كما تحتوي Meizu PANDAER PASA على مؤشر ضوئي ذكي LED للطاقة مع ثلاثة مستويات من الطاقة المتبقية المشار إليها.

تأتي سماعات Meizu PANDAER PASA في الصين بسعر 399 يوان (أي حوالي 56 دولارًا). ويمكن شراؤها من منصات التجارة الإلكترونية مثل JD.com. لا توجد تفاصيل عن الأسعار والتوافر العالمي حتى الآن لـ Meizu PANDAER PASA.

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