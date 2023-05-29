تكنولوجيا: إطلاق مجموعة الهواتف الذكية Tecno Camon 20 مع نظام أندرويد وكاميرات خلفية عالية الدقة في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Tecno الآن أن مجموعة Camon 20 ستنضم إلى أسلافها على متجر أمازون قريبًا، وتتألف المجموعة من الهواتف الذكية 20 Premier و 20 و 20 Pro. وسيصل إصدار Pro لأول مرة بمعالج MediaTek Dimensity 8050، وكذلك 20 Premier.

ومع ذلك، تظل أفضل كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل في المجموعة حصرية لإصدار Premier. لم يتم الإعلان عن الأسعار بعد، على الرغم من أن إصدارات 20 Pro و 20 يقال إنها تبدأ من 14999 روبية هندية (حوالي 181 دولارًا أمريكيًا) و 19999 روبية هندية (حوالي 241 دولارًا أمريكيًا).

من المقرر إطلاق الإصدار القياسي 20 غدًا (29 مايو 2023)، بينما ستنتظر إصدارات Pro و Premier حتى يونيو 2023 لتصبح متاحة من خلال متجر Amazon في الهند.

ستحتوي أحدث الهواتف الذكية من مجموعة Camon على خيارين للألوان على الأقل لكل منهما، وستأتي مع ميزة Memory Fusion التي تم تصنيفها لتوسيع الذاكرة العشوائية الخاصة بها إلى ما يصل إلى 16 جيجابايت لكل منهما.

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