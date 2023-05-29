شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. Binance ستطلق منصة تبادل العملات المشفرة وتؤيد الامتثال للقوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب Binance ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، من إطلاق بورصة جديدة مصممة خصيصًا لمجتمع المستثمرين اليابانيين، وتخطط الشركة لإطلاق بورصة العملات المشفرة القادمة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال فترة موسم الصيف الجاري لعام 2023.

تهدفBinance ، تحت إشراف مؤسسها ومديرها التنفيذي Changpeng Zhao ، إلى أن تصبح أكثر بورصة تشفيرًا مرخصة في العالم، مع هذا التبادل الجديد في اليابان ، ضمنت الشركة الامتثال التام لقوانين البلاد، وفقاً لموقع gadgets360.

في البداية، ستدرج Binance Japan فقط ثلاثين عملة مشفرة للتداول الفوري، وتخطط الشركة للتحقق من أن جميع الرموز المميزة المدرجة في البورصة في الدولة متوافقة مع اللوائح المحلية، في المراحل اللاحقة من نمو هذا التبادل، ستضيف Binance المزيد من الأصول الرقمية التي يمكن تداولها أو شراؤها في اليابان، وفقًا لتقرير صادر عن موقع Bitcoin.

كانت Binance تعمل سابقًا في اليابان، ولكن اضطرت إلى الانسحاب بسبب عدم وجود التراخيص ذات الصلة في عام 2018، في ذلك الوقت، أصرت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) على Binance لتقديم أدلة الامتثال قبل استئناف الخدمات في اليابان.

ابتداءً من 30 نوفمبر، ستتوقف منصة Binance العالمية عن العمل في اليابان، قبل ذلك، ستقوم البورصة بترحيل عملائها اليابانيين إلى منصتها الجديدة.

سيكون لدى Binance Japan عملية تحديد تفصيلية للتعرف على عميلك (KYC) ، والتي سيتعين على المستخدمين المرور بها من أجل استخدام النظام الأساسي لتداول الأصول الرقمية.

من المتوقع أن تبدأ بورصة العملات المشفرة في تحويل المستخدمين من منصتها العالمية إلى البورصة المتمركزة حول اليابان في 1 أغسطس تقريبًا.

بدأ الضجة حول بورصة العملات المشفرة التي تخطط لإعادة الدخول إلى السوق اليابانية في سبتمبر من العام الماضي.

يسعى رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كاشيدا للبحث عن حلول "رأسمالية جديدة" لتعزيز اقتصاد البلاد، في مايو من العام الماضي، قال كيشيدا إن اليابان ستطور وتعزز بيئة ترويجية لـ Web3 و blockchain و NFTs و metaverse.

بحلول نهاية عام 2021، بلغ عدد حسابات الأصول المشفرة التي تم إنشاؤها في اليابان حوالي 5.48 مليونًا، وفقًا لبيانات Statista.

في غضون ذلك، قرر بنك اليابان (BoJ) اتباع نهج تحليلي دقيق وشامل تجاه إدخال عملته الرقمية للبنك المركزي (CBDC) ، والمعروفة حاليًا باسم "الين الرقمي"، ومن المتوقع أن تتوصل اليابان إلى قرار بشأن طرح Digital Yen بحلول عام 2026.

في ضوء المداولات الجارية حول قواعد التشفير الدولية، حث المنظمون الماليون في اليابان الهيئات التنظيمية العالمية على الانتهاء من التعامل مع قطاع التشفير تمامًا مثل البنوك التقليدية في جميع أنحاء العالم.

وفقًا للسلطات اليابانية، لا يمكن إلقاء اللوم على تقنية التشفير في حد ذاتها بسبب المخاطرة بالاستقرار المالي لمستثمري العملات المشفرة، وبدلاً من ذلك، فإن الافتقار إلى القواعد التي تحكم القطاع لم يكن قادراً على جعل القطاع آمناً للتعامل معه.

وفي الوقت نفسه، تعد Coinbase و Kraken من بين بورصات العملات المشفرة التي أنهت عملياتها في اليابان في الوقت الحالي كجزء من عمليات إعادة التنظيم الداخلية.