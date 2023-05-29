شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تدرس مشروع تطوير مرصد لأشعة جاما الكونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الروسية للعلوم أنها تدرس مشروع تطوير مرصد لأشعة جاما الكونية.

وحول الموضوع قالت نائبة مدير معهد الفيزياء التابع للأكاديمية، لاريسا ليخاتشوفا:"تدرس الأكاديمية الروسية للعلوم مصير مرصد Gamma-400 الذي يطوّر لرصد أشعة جاما الكونية" حسبما نقلت RT.

وأضافت: "الخبراء استكملوا وضع التصميم الأولي للمرصد، وسيدرسون مستقبل هذا المشروع كونه لن يدخل في الميزانية الحكومية الموضوعة لمشاريع الفضاء حتى عام 2025، وإننا نناقش فكرة تنفيذ المشروع ضمن إطار البرنامج الفيدرالي الفضائي لروسيا ما بين عامي 2026 و2036".

ومن جهته قال مدير معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أناتولي بيتروكوفيتش:"البرنامج الفضائي الفيدرالي لروسيا بعد عام 2025 ما يزال في مرحلة التنسيق، ومن السابق لأوانه تحديد الأولويات التي سيتم تنفيذها في إطاره".

و"Gamma-400" هو مرصد فضائي تعمل روسيا على تطويره لدراسة أشعة جاما ودراسة طبيعة المادة المظلمة في الكون، وتعمل على مشروع تطويره الأكاديمية الروسية للعلوم ومعهد أبحاث الفضاء التابع لها، والجامعة الوطنية الروسية للأبحاث النووية، وستساهم شركة "لافوتشكين" الروسية في تطوير المركبة الفضائية التي سيثبت عليها هذا المرصد.