شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 11 سوف يتيح معرفة كلمة مرور شبكات الواى فاى المحفوظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر مايكروسوفت حاليًا خيارًا جديدًا في ويندوز 11 يتيح للمستخدمين إمكانية معرفة كلمات المرور الخاصة بشبكات الواي فاي المحفوظة سابقًا على الحاسوب.

وتتيح مايكروسوفت هذه الميزة ﻷول مرة على نظام ويندوز، إذ لم تكن متوفرة في أي وقت سابق، ولم يكن من الممكن معرفة كلمة مرور شبكات الواي فاي المحفوظة بسهولة وبشكل مباشر من داخل النظام نفسه، وفقاً لموقع aitnews.

ولا يزال يعتمد المستخدمون الذين يودون معرفة كلمات المرور المحفوظة في نظام ويندوز على تنزيل برامج خارجية تتيح لهم ذلك، أو البحث في ملف Registry الخاص بويندوز، في حالة كان المستخدم على مستوى أعلى من الخبرة بالنظام.

وقد يحتاج المستخدمون إلى معرفة كلمات مرور شبكات الواي فاي من أجل مشاركتها مع الآخرين، أو عند نسيانها بمرور الوقت.

وفي النسخة التجريبية الأخيرة من ويندوز 11 المعروفة باسم Windows 11 Insider Preview، قدمت لنا مايكروسوفت طريقة سهلة ومباشرة لمعرفة كلمات مرور شبكات الواي فاي المحفوظة في وقت سابق. (بالطبع، لا يشمل ذلك عرض كلمات المرور الخاصة بشبكات المرور المحمية التي لم يسبق الاتصال بها).

ولمعرفة كلمة مرور أي شبكة واي فاي محفوظة على ويندوز 11، سيتعين على المستخدم الذهاب إلى الإعدادات Settings، ثم الضغط على الشبكة والإنترنت Network & Internet، ثم اختيار واي فاي Wi-Fi ،وتحت قسم “إدارة اتصالات Wi-Fi”، يمكن استعراض جميع شبكات الواي فاي، التي اتصل بها الجهاز في السابق.

ومن قائمة الشبكات المعروضة، يمكن اختيار شبكة الواي فاي المرادة، ثم الضغط على زر “عرض مفتاح أمان واي فاي View Wi-Fi security key”، ليتم عرض كلمة المرور في شكل نصي قابل للنسخ.

وسوف تتوفر هذه الميزة خلال الأشهر القادمة مع مزايا أخرى لنظام ويندوز 11 مثل مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد Windows Copilot، وخواص أخرى طال انتظارها مثل فتح الملفات المضغوطة بصيغة RAR بدون الحاجة إلى تنزيل برامج إضافية، وكذلك الإغلاق الإجباري للتطبيقات العالقة مباشرةً بدون مدير المهام، وغيرها.