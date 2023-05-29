شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح جوجل كروم سيدعم تشغيل الإضافات فى اللوحة الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيدعم متصفح جوجل كروم لأجهزة الحاسوب قريبًا عرض وتشغيل واجهات الإضافات في اللوحة الجانبية، وفقًا لما أعلنته جوجل عبر موقع المتصفح الرسمي، وفقاً لموقع aitnews.

ويحتوي متصفح جوجل كروم لأجهزة سطح المكتب على خيار اللوحة الجانبية Side Panel، التي توفر للمستخدم إمكانية الوصول إلى العلامات المرجعية (المواقع المفضلة)، وقائمة القراءة، وتخصيص المتصفح، في جانب الشاشة كما يوحي اسمها.

وتشترط جوجل على مطوري الإضافات الذين يودون الاستفادة من خاصية اللوحة الجانبية في المتصفح أن تكون إضافاتهم مبنية على منصة Manifest V3، وهي أحدث إصدار أطلقته جوجل للمطورين لبناء الإضافات الخاصة بهم.

ووفرت جوجل للمطورين واجهة برمجة التطبيقات API الخاصة بتمكين إضافات كروم من العمل من خلال اللوحة الجانبية، واصفةً إياها بأنها “تكمّل رحلة تصفح المستخدم”.

وعرضت جوجل عبر الموقع الرسمي مثالًا لإضافة في شكل قاموس، عند تحديد كلمة في الصفحة، والضغط عليها بالزر الأيمن، ثم الضغط على الخيار الخاص بالإضافة من القائمة، ستُفتح إضافة القاموس في اللوحة الجانبية مع إيضاح معنى الكلمة المختارة، وهو بالضبط ما تهدف إليه جوجل من خلال الميزة الجديدة التي أعلنت عنها توًا.

ويمكن أن تُستخدم اللوحة الجانبية في متصفح كروم من أجل عرض موقع معين، مع استكمال التصفح في باقي مساحة الشاشة بشكل اعتيادي.

ويستطيع المستخدم تشغيل المساحة الجانبية من خلال الزر الخاص بها بجانب شريط العنوان، أو من خلال قائمة خيارات المتصفح، وحتى من خلال اختصار في لوحة المفاتيح، كما يمكن للمستخدم التحكم في حجمها ومكانها.

يُذكر أن جوجل قد أضافت إمكانية تخصيص شكل الواجهة لمتصفح كروم من خلال خيارات التخصيص في اللوحة الجانبية في تحديث أخير للمتصفح.

وأمهلت جوجل كافة المطورين حتى نهاية العام الجاري لترقية الإضافات الخاصة بهم من منصة Manifest V2 إلى V3 الأحدث، كما أن متجر كروم للإضافات حاليًا لا يقبل أي إضافة جديدة إلا التي بُنيت باستخدام منصة Manifest V3.