تكنولوجيا: شاومي تكشف عن هاتف Redmi Note 12T Pro بمعدل تحديث 144Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيتي شاومي عن هاتف Redmi Note 12T Pro اليوم، والذي ينطلق برقاقة Dimensity 8200، ومعدل تحديث 144Hz.

يتميز هاتف Redmi Note 12T Pro بشاشة IPS LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 144Hz.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Note 12T Pro بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro.

أيضاً تقدم شاومي هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 8200، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

كما تدعم شاومي هاتف Redmi Note 12T Pro بقدرة بطارية 5080 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، أيضاً يرتكز الهاتف على نظام تشغيل Android 13، وواجهة MIUI 14.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Redmi Note 12T Pro بألوان الأبيض، والأسود، والأزرق، على أن تكشف شاومي عن سعر الهاتف وموعد توفره في الأسواق خلال الأيام المقبلة.

المصدر

اعلان





