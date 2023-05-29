شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعرض المزيد من الإعلانات داخل متجر جوجل بلاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة جوجل بعرض المزيد من الإعلانات للتطبيقات والألعاب داخل متجر تطبيقات أندرويد التابع لها “جوجل بلاي”، في إطار سعي الشركة إلى تحقيق المزيد من عائدات الإعلانات من المتجر.

واعتادت جوجل إظهار إعلانات التطبيقات وسط القوائم المعروضة في متجر جوجل بلاي باسم "تطبيقات مقترحة لك" حيث كان يجري تنظيمها في صف مكون من ثلاثة تطبيقات، مع إمكانية السحب عبرها لاستعراض المزيد من الاقتراحات، وفقاً لموقع aitnews.

وسوف تغير جوجل من طريقة عرض الإعلانات، التي تتخفى في صورة اقتراحات، بهذا الشكل إلى شكل آخر يُظهِر صفين من التطبيقات معًا في آن واحد.

وبدلًا من عرض التطبيقات في الإعلانات في شكل أيقونات، ستُعرض في هيئة لافتات أعرض وأكبر، توضع في صفين، وهذا يجعل المستخدم يرى أربعة إعلانات للتطبيقات دفعة واحدة، في مساحة أكبر على الشاشة.

وسوف يلاحظ المستخدمون هذا التغير بشكل واضح بعد تثبيت تطبيق جديد، حيث سيؤدي الظهور الأوسع للإعلانات في الوقت نفسه إلى دفع قسمي “التطبيقات المشابهة” و”التطبيقات المصممة بواسطة المطور نفسه” إلى أسفل الشاشة أكثر، علمًا بأنهما يعرضان نتائج أصلية وأكثر ارتباطًا بالتطبيق الذي قام المستخدم بتنزيله توًا، ومن المنتظر أن تطلق جوجل الشكل الجديد للإعلانات في المتجر خلال الفترة القادمة لجميع المستخدمين.

ويأتي هذا التوسع الجديد في عرض الإعلانات على متجر جوجل بلاي بعد مضي نحو شهر على توسع آخر سابق، إذ قررت جوجل عرض الإعلانات في شريط البحث، حيث تظهر إعلانات التطبيقات عندما يضغط المستخدم على شريط البحث ويبدأ بكتابة عبارة البحث المرتبطة بالتطبيق الذي يرغب في الوصول إليه.

ويرى بعض المستخدمين أن إقحام جوجل لمزيد من إعلانات التطبيقات داخل متجر جوجل بلاي قد يحول المتجر إلى فوضى.

ويخدم هذا التوسع في عرض الإعلانات جوجل بالمقام الأول، حيث ستجني مزيدًا من الأرباح، بالإضافة إلى المطورين الراغبين في الوصول إلى المزيد من المستخدمين.

وكانت آبل هي الأخرى قد بدأت بعرض إعلانات أكثر داخل متجر آب ستور الخاص بها منذ أواخر عام 2022 الماضي، وسط تقارير صحفية تشير إلى أن آبل ترغب في مضاعفة عائدات الإعلانات لديها لتصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي سنويًا.