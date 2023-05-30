تكنولوجيا: شاومي تعلن عن شاشات الألعاب Redmi G27 وG27Q في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم عن جيل جديد من الشاشات المخصصة للألعاب التي تتضمن Redmi G27 وG27Q.

انطلقت اليوم سلسلة شاشات الألعاب Xiaomi Redmi G27 التي تتميز بدقة 1080 أو 1440 بيكسل، وحجم شاشة 27 إنش، ومعدل تحديث 165Hz، كما تختلف شاشات G27 وG27Q في بعض المواصفات.

وتدعم شاومي شاشات Redmi G27 وRedmi G27Q بإستجابة سريعة عند 1مللي ثانية، مع تدرج لوني بمعايير Delta E.

أيضاً تضم الشاشات لوحات IPS بحجم 27 إنش، وتتميز Redmi G27Q بجودة عرض أعلى منRedmi G27 التي تنطلق بدقة عرض 1080 بيكسل، بينما تأتي شاشة Redmi G27Q بجودة عرض 2K أو بدقة 2560 في 1440 بيكسل.

كما تدعم الشاشتين عمق ألوان 8بت، وتتميز الإصدارات الأعلى بمعايير VESA DisplayHDR400، وتضم شاشة Xiaomi Redmi G27 حامل بتصميم تقليدي، بينما تضم شاشة G27Q حامل يدعم ضبط الإرتفاع والإنحناء وأيضاً التدوير.

وفي المنافذ تقدم شاومي الشاشات مع منافذ HDMI وDisplayPort، كما تضم شاشة Redmi G27Q منفذ USB C الذي يغيب عن الإصدار الأقل تكلفة، كما تدعم شاشة Redmi G27Q قدرة 65W بمعايير USB Power Delivery.

أيضاً من المقرر أن تتوفر شاشة Redmi G27 بسعر 113 دولار في السوق الصيني، بينما تنطلق شاشة G27Q بسعر 198 دولار.

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