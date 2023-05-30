تكنولوجيا: Honor تطلق هاتف Honor 90 بتصميم أنيق ومعالج Snapdragon 7 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Honor اليوم هاتف Honor 90 بتصميم عصري أنيق في الكاميرة، ورقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، وسعر يبدأ 355 دولار.

يتميز هاتف Honor 90 بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 2664 في 1200 بيكسل، وتدعم الشاشة إنتاج 1 مليار لون، وتتميز بمعدل تحديث 120 Hz، وسطوع 1600 nit.

ويضم هذا الإصدار مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يأتي الهاتف بمستشعر سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

أيضاً يدعم هاتف Honor 90 رقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

كما يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، أيضاً يتوافق الهاتف مع تقنية الشحن 40W Power Delivery، إلا أن الهاتف لا يدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

ويتوفر هاتف Honor 90 للبيع بدءاً من 7 من يونيو بعدد 4 من الإختيارات في الألوان تشمل اللون الأسود، والأخضر، والأزرق Ice Feather مع اللون الفضي، على أن يتميز النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 355 دولار.

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