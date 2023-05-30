تكنولوجيا: وان بلس تستعد لإطلاق OnePlus Ace 2 Pro في يوليو بقدرة شحن 100W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة وان بلس مؤتمرها القادم في شهر يوليو لكشف النقاب عن هاتف OnePlus Ace 2 Pro، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن هذا الإصدار يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

كشف موقع “Digital Chat Station” عن تفاصيل جديدة حول هاتف وان بلس المتوسط OnePlus Ace 2 Pro الذي يأتي بمواصفات تحاكي Reno10 Pro Plus، لذا تدعم شاشة الهاتف جودة عرض 1.5K، وينطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، إلا أن التسريبات لم تؤكد على أن Ace 2 Pro يضم رقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

ولقد أشارت التسريبات إلى أن هاتف OnePlus Ace 2 Pro ينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد بين شهري يوليو وأغسطس، أيضاً من المتوقع أن ينافس إصدار وان بلس المرتقب هاتف شاومي القادم Redmi K60 Ultra في الأسواق.

يذكر أن Oppo أطلقت هاتف Reno10 Pro Plus للأسواق بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.74 إنش، ودقة عرض 2772 في 1240 بيكسل، ويدعم الهاتف معدل تحديث 120 Hz، وتعتيم 1440 Hz PWM، وتدعم الشاشة أيضاً إنتاج حتى مليار لون، وتدعم سطوع 1400 nit، وهو أول إصدار من سلسلة Reno يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

المصدر

اعلان





