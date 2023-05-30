شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 وiPhone XR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى iPhone 14، أحدث سلسلة من هواتف iPhone التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2022، بشعبية كبيرة بين المستهلكين، ويقال إنه أكثر شيوعًا من سلسلة iPhone 13 التى تم إطلاقها فى العام السابق.

عند المقارنة، تعمل طرز iPhone 14 بشكل أفضل من سابقاتها، على الرغم من استخدام نفس الشرائح، حيث قدمت كلا المجموعتين خيار لون جديد حصرى فى العام التإلى لإصداراتهما، تم إطلاق طراز iPhone 14 Plus فى خيار اللون الأصفر فى وقت سابق من هذا الشهر، وفيما يلى نعرض مقارنة بين iPhone 14 وبين هاتف هاتف Pixel 4a من جوجل كما يلى:

iPhone 14

الشاشة: بقياس 6.1-بوصة (2532 x 1170) OLED.

المعالج: A15 Bionic.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP.

نظام التشغيل: iOS 16.

الوزن: 172 جراما.

البطارية: 3279 mAh

هاتف iPhone XR

الشاشة: 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: IPS LCD.

دقة الشاشة: 1792 x 828 بيكسل.

المعالج: A12 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 64GB.

نظام التشغيل:iOS (14.x).

البطارية: 2942 mAh.

الكاميرا الخلفية: 12 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابيكسل.

الأبعاد:150.9 x 75.7 x 8.3 ملم.

الوزن:194 جرام.