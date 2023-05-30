شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قاض أمريكى يمنح الموافقة النهائية على تسوية دعوى جماعية ضد آبل بقيمة 50 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت محكمة فيدرالية أمريكية هذا الأسبوع الموافقة النهائية على تسوية الدعوى الجماعية التي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار والتي وصلت شركة آبل في يوليو الماضي لحل المطالبات التي كانت الشركة على علم بها وأخفت الطبيعة غير الموثوقة للوحات المفاتيح على أجهزة كمبيوتر MacBook و MacBook Air و MacBook Pro التي تم إصدارها بين عامي 2015 و 2019.

وفقًا لرويترز (عبر 9to5Mac) ، وصف القاضي إدوارد دافيلا، التسوية المتعلقة بلوحات مفاتيح آبل بأنها "عادلة وكافية ومعقولة". بموجب الاتفاقية ، سيتلقى مستخدمو ماك بوك المتأثرون بالملحمة تسويات تتراوح بين 50 دولارًا و 395 دولارًا.

قال القاضي دافيلا في حكمه، تم تقديم أكثر من 86000 مطالبة لمدفوعات أعضاء الفصل قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات في مارس الماضي.

طرحت شركة آبل لوحة مفاتيح الفراشة في عام 2015 مع جهاز ماك بوك مقاس 12 بوصة.

في ذلك الوقت، تفاخر رئيس التصميم السابق جوني إيف بأن الآلية ستسمح للشركة ببناء أجهزة كمبيوتر محمولة أقل حجمًا دون المساومة على الاستقرار أو إحساس الكتابة.

نظرًا لأن آبل أعادت هندسة المزيد من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها لتضمين لوحة مفاتيح الفراشة، وجد مستخدمو Mac أن التصميم كان عرضة للغبار والحطام الآخر حسبما نقلت Engadget.

قدمت الشركة مراجعات متعددة لجعل الآلية أكثر مرونة قبل أن تعود في النهاية إلى تصميم لوحة مفاتيح أكثر تقليدية مع جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة في أواخر عام 2019.

لن تضطر آبل إلى الاعتراف بالخطأ كجزء من اتفاقية التسوية، قبل هذا الأسبوع حاول بعض أعضاء الدعوى الجماعية الطعن في الصفقة على أساس أن دفع 125 دولارًا مقترحًا لمجموعة واحدة في الفصل لم يكن كافياً، رفض قاضي الاستئناف دافيلا.

قال دافيلا في حكمه: "إن احتمال التوصل إلى تسوية أفضل - أو أن المزايا المقدمة بموجب التسوية لن تجعل أعضاء الفصل" كاملين "- ليست أسبابًا كافية لرفض الموافقة"، كما رفض القاضي طلب تعويض من مالكي أجهزة ماك بوك الذين عانوا من عطل في لوحة المفاتيح ولكنهم لم يحصلوا على خدمة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم من قبل شركة آبل.

لا توجد أي معلومات عندما يتوقع المدعون إرسال مدفوعاتهم، لكن المحامين المعنيين بالقضية قالوا إنهم "يتطلعون إلى إيصال الأموال إلى عملائنا".