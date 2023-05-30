شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مروعة لبقعة شمسية شوهدت عن قرب بواسطة تلسكوب إينووى الشمسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجموعة جديدة مذهلة من الصور من تلسكوب Daniel K. Inouye الشمسي تظهر سطح الشمس بتفاصيل لا تصدق - بما في ذلك صور للبقع الشمسية التي شوهدت عن قرب، تم جمع الصور خلال العام الأول من عمليات التلسكوب وتمت مشاركتها كمعاينة للبيانات التي يمكن توقعها من هذه الأداة.

يقع Inouye Solar Telescope في Maui ، Hawai’i ، وهو مصمم خصيصًا ليكون قادرًا على النظر إلى سطح الشمس للتعرف على مجالاتها المغناطيسية، والتي تعد مهمة لفهم طقس الفضاء الذي تسببه الانفجارات الشمسية.

تُظهر الصور التي تم إصدارها حديثًا مناطق أكثر هدوءًا من سطح الشمس والسواد العميق للبقع الشمسية، وهي مناطق مظلمة مؤقتة تظهر بشكل دوري على السطح أو الغلاف الضوئي.

يمكن أن تكون البقع الشمسية صغيرة مثل 10 أميال عبر إلى 100000 ميل، وعادة ما تستمر لفترة تتراوح بين بضعة أيام وبضعة أشهر.

يرتبط مظهرها بالدورة الشمسية، وهي فترة 11 عامًا يتنوع فيها نشاط الشمس، مع ملاحظة المزيد من البقع الشمسية خلال أجزاء معينة من الدورة.

أحد أسباب رغبة العلماء في دراسة البقع الشمسية هو فهم النشاط الشمسي والتنبؤ به في نهاية المطاف مثل التوهجات أو القذف الكتلي الإكليلي.

وترسل هذه الأحداث دفعات من الطاقة والمواد من الشمس، والتي تنتقل عبر النظام الشمسي وتؤثر على الكواكب الأخرى في ظاهرة تسمى طقس الفضاء.

يمكن أن تسبب هذه الأحداث أضرارًا للأقمار الصناعية وستكون خطرة على أي إنسان كان في مهمات خارج مدار الأرض المنخفض، لذا فإن القدرة على التنبؤ بها ستكون ذات قيمة.

لدراسة البقع الشمسية يحتوي التلسكوب على مرآة طولها 4 أمتار وأدوات مثل مقياس الطيف الشقي والكاميرات عالية الدقة التي يمكنها اكتشاف التغيرات في سطح الشمس.

تم جمع الصور باستخدام جهاز تصوير النطاق العريض المرئي (VBI) الخاص بالتلسكوب، وهو عبارة عن مجموعة من كاميرتين يمكنهما التقاط صور لسطح الشمس والغلاف الجوي السفلي.